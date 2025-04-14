Атака РФ на Одесу: дрони ранили сімох людей, є руйнування лікарні та інфраструктури (фото)

Російські ударні дрони-камікадзе атакували Одесу в ніч на 14 квітня та пошкодили цивільні об'єкти, серед них — лікарню. Внаслідок атаки Російської Федерації отримали поранення сім людей, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. На фото з місця подій видно масштабні пожежі та спалене вщент авто.

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Про атаку РФ на Одесу ідеться у звіті ДСНС у Telegram-каналі.

Служба повідомила, що пожежі в Одесі зайнялись відразу за кількома адресами і їх гасили 14 спецмашин та 67 рятувальників. Через російський удар постраждала цивільна інфраструктура (що саме, не вказано), лікарня, СТО, автомобілі. Крім того, російські ударні дрони поранили сімох людей, додала ДСНС.

На фото з місця подій в Одесі бачимо будівлю, охоплену полум'ям. Видно, що вогонь палає і всередині споруди, і на даху.

Атака РФ на Одесу - пожежа 14 квітня Фото: ДСНС Атака РФ на Одесу - робота пожежників 14 квітня Фото: ДСНС

На іншому фото — повністю розтрощений автомобіль зі слідами горіння, з вирваними дверима, без коліс та сидінь.

Атака РФ на Одесу - автомобіль, який згорів 14 квітня Фото: ДСНС

Атака на Одесу 14 квітня — деталі

Глава Одеської військової адміністрації Олег Кіпер зранку не писав про наслідки нічної атаки РФ 14 квітня. Втім, о 23:34 13 квітня посадовець повідомив про на той момент п'ятьох поранених, які отримали травми від осколків та опіки. Тим часом міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів про пошкодження, яких зазнала лікарня. Згідно з даними посадовця, зруйновано перекриття, вибило скло та "понівечено операційну". Мер запевнив, що пацієнти медзакладу не постраждали.

"Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна", — написав Труханов.

У дописі Одеського міського голови є кілька фото з наслідками нічного нальоту дронів РФ. На першому фото — палаюча цивільна будівля. На другому — ймовірно, приміщення у лікарні: бачимо лікарняне ліжко та медичне устаткування.

Атака РФ на Одесу - палаюча будівля 14 квітня Фото: Геннадій Труханов / Telegram Атака РФ на Одесу - пошкодження лікарня 14 квітня Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Зазначимо, Фокус писав про атаку РФ на Одесу 14 квітня. Атака почалась близько 22-23 год 13 квітня і тривала годину увечері та годину вночі. Як повідомили моніторингові канали, південним областям України загрожували близько 10 дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ.

Нагадуємо, 13 квітня відбулась атака РФ на Суми, внаслідок якої отримали поранення понад сотня людей, а понад 30 загинуло. Світові політики відгукнулись на російський злочин, який Москва вчинила під час релігійного свята Вербної неділі. На подію відреагував президент США Дональд Трамп, який згадав про ймовірну "помилку", але не уточнив, хто її допустив.