Атака РФ на Одессу: дроны ранили семь человек, есть разрушения больницы и инфраструктуры (фото)

Российские ударные дроны-камикадзе атаковали Одессу в ночь на 14 апреля и повредили гражданские объекты, среди них — больницу. В результате атаки Российской Федерации получили ранения семь человек, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций. На фото с места событий видны масштабные пожары и сожженное дотла авто.

Related video

Об атаке РФ на Одессу говорится в отчете ГСЧС в Telegram-канале.

Служба сообщила, что пожары в Одессе зафиксированы сразу по нескольким адресам и их тушили 14 спецмашин и 67 спасателей. Из-за российского удара пострадала гражданская инфраструктура (что именно, не указано), больница, СТО, автомобили. Кроме того, российские ударные дроны ранили семь человек, добавила ГСЧС.

На фото с места событий в Одессе видим здание, охваченное пламенем. Видно, что огонь пылает и внутри сооружения, и на крыше.

Атака РФ на Одессу — пожар 14 апреля Фото: ГСЧС Атака РФ на Одессу — работа пожарных 14 апреля Фото: ГСЧС

На другом фото — полностью разбитый автомобиль со следами горения, с вырванными дверями, без колес и сидений.

Атака РФ на Одессу — автомобиль, который сгорел 14 апреля Фото: ГСЧС

Атака на Одессу 14 апреля — детали

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер утром не писал о последствиях ночной атаки РФ 14 апреля. Впрочем, в 23:34 13 апреля чиновник сообщил о пятерых раненых (на тот момент), которые получили травмы от осколков и ожоги. Тем временем городской голова Одессы Геннадий Труханов рассказал о повреждениях, которые получила больница. Согласно данным чиновника, разрушено перекрытие, выбило стекло и "изуродована операционная". Мэр заверил, что пациенты медучреждения не пострадали.

"Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили. После получения разрешения коммунальные службы начнут ликвидацию последствий атаки и восстановление дорожного полотна", — написал Труханов.

В заметке Одесского городского головы есть несколько фото с последствиями ночного налета дронов РФ. На первом фото — горящее гражданское здание. На втором — вероятно, помещение в больнице: видим больничную койку и медицинское оборудование.

Атака РФ на Одессу — горящее здание 14 апреля Фото: Геннадий Атака РФ на Одессу — повреждения больница 14 апреля Фото: Геннадий

Отметим, Фокус писал об атаке РФ на Одессу 14 апреля. Атака началась около 22-23 ч 13 апреля и продолжалась час вечером и час ночью. Как сообщили мониторинговые каналы, южным областям Украины угрожали около 10 дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ.

Напоминаем, 13 апреля состоялась атака РФ на Сумы, в результате которой получили ранения более сотни человек, а более 30 погибли. Мировые политики откликнулись на российское преступление, которое Москва совершила во время религиозного праздника Вербного воскресенья. На событие отреагировал президент США Дональд Трамп, который упомянул о вероятной "ошибке", но не уточнил, кто ее допустил.