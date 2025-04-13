Одессу атаковали российские БпЛА: есть пострадавшие, зафиксированы пожары (видео)

Вечером 13 марта российские БпЛА атаковали Одессу. В результате обстрела в городе есть по меньшей мере пятеро пострадавших, зафиксированы пожары и повреждения объектов инфраструктуры — предварительно, повреждена местная больница. На улицах горят автомобили.

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О последствиях вражеской атаки по городу сообщили в Одесской областной военной администрации.

Около 21:50 часов в области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах.

Скриншот | сообщения мэра

Мониторинговые каналы предупреждали о движении по меньшей мере 10 ударных дронов в направлении города.

Около 22:05 часов в Одессе прогремели взрывы.

Атака продолжилась и в последующие минуты — около 22:15 часов в Одессе прогремели повторные взрывы.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!", — призвал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Около 22:50 часов объявили об отбое воздушной тревоги для региона. Вскоре в Одесской ОГА сообщили о первых последствиях вражеского обстрела города.

Местные паблики также сообщили, что в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадало медицинское учреждение. Однако пока официальной информации по этому поводу нет.

Одесские СМИ также показали видео, на которых видны последствия вражеского обстрела. На них видно, как на улицах города горят автомобили.

Около 23:40 часов в Одесской ОГА уточнили последствия обстрела. По обновленной информации, по меньшей мере пять человек пострадали из-за атаки дронов.

Другие последствия атаки БпЛА по Одессе уточняются. На места выехали оперативные службы, отмечают в ОГА.

Напомним, ранее Фокус узнавал историю 13-летнего мальчика, который героически спас пассажиров автобуса после атаки РФ по Сумах.

Также стало известно, что из-за атаки России по Сумах погибла местная преподавательница, работавшая в музыкальном колледже.