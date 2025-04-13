"Талантливая пианистка и органистка": РФ убила в Сумах преподавательницу музыкального колледжа (фото)

Сумской профессиональный колледж искусств и культуры имени Бортнянского сообщил, что их преподавательница и пианистка Елена Сергеевна Когут погибла в результате российского удара по городу Сумы в воскресенье, 13 апреля.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

"13 апреля, в святой день Вербного воскресенья, в результате очередного циничного и ужасного удара российских оккупантов по мирным жителям, оборвалась жизнь нашей дорогой коллеги, невероятно талантливой, светлой и жизнерадостной Елены Когут", — сообщили в колледже.

В обращении заведения указано, что Елена Сергеевна — "настоящая гордость Колледжа, Сумской области и всей Украины", а "ее талант пианистки и органистки сиял яркой звездой на музыкальном небосклоне".

"Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение очаровывали каждого, кто имел счастье ее слышать. С большой преданностью и профессионализмом Елена Сергеевна возглавляла Цикловую комиссию "Специального фортепиано" Колледжа, вкладывая всю свою душу в развитие молодых талантов", — говорится в тексте сообщения Колледжа.

Погибшая преподавательница Елена Когут (фото: svumik.sumy.ua)

В учебном заведении также добавили, что Елена Сергеевна стала не просто преподавателем, а настоящим наставником, мудрым советчиком и искренней поддержкой.

"Она раскрывала потенциал каждого, зажигала искры творчества и помогала поверить в собственные силы. Елена Сергеевна невероятно любила музыку и Украину. Это свидетельствует о ее глубоком патриотизме и любви к искусству. Ее исполнение Гимна Украины в исторических храмах Европы имело важное культурное и символическое значение, которое способствовало распространению украинской культуры и патриотизма", — говорится в сообщении.

Сумской профессиональный колледж искусств и культуры имени Бортнянского выразил соболезнования семье погибшей музыкантки — ее матери, мужу и сыновьям, а также студентам, коллегам и близким, которые знали погибшую.

Ранее стало известно, что утром 13 апреля РФ нанесла удар баллистическими ракетами по городу Сумы. Позже в местной ОВА сообщили, что РФ ударила по Сумах кассетными боеголовками, а по состоянию на 16:20 известно о 32 погибших и 99 раненых, среди которых 11 детей.

Впоследствии начальник ГУР Кирилл Буданов назвал исполнителей ракетного удара по Сумах. По словам генерал-лейтенанта, пуски осуществляли 112-й и 448-й ракетных бригад Вооруженных сил РФ из Воронежской и Курской областей.