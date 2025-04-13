"Талановита піаністка й органістка": РФ вбила в Сумах викладачку музичного коледжу (фото)

Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені Бортнянського повідомив, що їхня викладачка та піаністка Олена Сергіївна Когут загинула внаслідок російського удару по місту Суми в неділю, 13 квітня.

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Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті навчального закладу.

"13 квітня, у святий день Вербної неділі, внаслідок чергового цинічного та жахливого удару російських окупантів по мирних жителях, обірвалося життя нашої дорогої колеги, неймовірно талановитої, світлої та життєрадісної Олени Когут", — повідомили в коледжі.

У зверненні закладу вказано, що Олена Сергіївна – "справжня гордість Коледжу, Сумщини та всієї України", а "її талант піаністки та органістки сяяв яскравою зіркою на музичному небосхилі".

"Її майстерність, глибоке розуміння музики та неперевершене виконання зачаровували кожного, хто мав щастя її чути. З великою відданістю та професіоналізмом Олена Сергіївна очолювала Циклову комісію "Спеціального фортепіано" Коледжу, вкладаючи всю свою душу у розвиток молодих талантів", — йдеться у тексті повідомлення Коледжу.

Загибла викладачка Олена Когут (фото: svumik.sumy.ua)

В навчальному закладі також додали, що Олена Сергіївна стала не просто викладачем, а справжнім наставником, мудрим порадником та щирою підтримкою.

"Вона розкривала потенціал кожного, запалювала іскри творчості та допомогала повірити у власні сили. Олена Сергіївна неймовірно любила музику та Україну. Це свідчить про її глибокий патріотизм та любов до мистецтва. Її виконання Гімну України в історичних храмах Європи мало важливе культурне та символічне значення, яке сприяло поширенню української культури та патріотизму", — йдеться у повідомленні.

Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені Бортнянського висловив співчуття родині загиблої музикантки — її матері, чоловікові та синам, а також студентам, колегам і близьким, які знали загиблу.

Раніше стало відомо, що зранку 13 квітня РФ завдала удару балістичними ракетами по місту Суми. Пізніше в місцевій ОВА повідомили, що РФ ударила по Сумах касетними боєголовками, а станом на 16:20 відомо про 32 загиблих та 99 поранених, серед як 11 дітей.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов назвав виконавців ракетного удару по Сумах. За словами генерал-лейтенанта, пуски здійснювали 112-ї та 448-ї ракетних бригад Збройних сил РФ з Воронезької та Курської областей.