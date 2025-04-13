Одесу атакували російські БпЛА: є постраждалі, зафіксовано пожежі (відео)

Ввечері 13 березня російські БпЛА атакували Одесу. Внаслідок обстрілу у місті є щонайменше п'ятеро постраждалих, зафіксовано пожежі та ушкодження об'єктів інфраструктури — попередньо, пошкоджено місцеву лікарню. На вулицях палають автомобілі.

Related video

Про наслідки ворожої атаки по місту повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Близько 21:50 години в області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили України повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

Скріншот | дописи мера

Моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 10 ударних дронів в напрямку міста.

Близько 22:05 години в Одесі прогриміли вибухи.

Атака продовжилася і в наступні хвилини — близько 22:15 години в Одесі пролунали повторні вибухи.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!", — закликав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Біля 22:50 години оголосили про відбій повітряної тривоги для регіону. Невдовзі в Одеській ОВА повідомили про перші наслідки ворожого обстрілу міста.

Місцеві пабліки також повідомили, що внаслідок атаки "Шахедів" в Одесі постраждав медичний заклад. Однак поки що офіційної інформації щодо цього немає.

Одеські ЗМІ також показали відео, на яких видно наслідки ворожого обстрілу. На них видно, як на вулицях міста палають автомобілі.

Близько 23:40 години в Одеській ОВА уточнили наслідки обстрілу. За оновленою інформацією, щонайменше п'ятеро людей постраждали через атаку дронів.

Інші наслідки атаки БпЛА по Одесі уточнюються. На місця виїхали оперативні служби, зазначають в ОВА.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався історію 13-річного хлопчика, який героїчно врятував пасажирів автобуса після атаки РФ по Сумах.

Також стало відомо, що через атаку Росії по Сумах загинула місцева викладачка, що працювала у музичному коледжі.