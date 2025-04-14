Украину атаковали 62 "Шахеда", есть попадания: взрывалось в четырех областях, горела больница

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину 62 дронами-камикадзе "Шахед", которые летели с востока и юга. Воздушные силы Украины обезвредили 51 вражеский беспилотник, но все же произошли попадания в четырех областях. Военные администрации сообщили о разрушениях и пожарах в результате российской атаки в ночь на 14 апреля.

Related video

О последствиях атаки "Шахедов" РФ говорится в сообщении Воздушных сил на странице Facebook.

Воздушное командование доложило, что 62 российских беспилотника стартовали с трех полигонов. Один полигон — на востоке, рядом с Миллерово Ростовской области. Два — на юге: Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ и мыс Чауда в оккупированном Крыму. Средства противовоздушной обороны обезвредили 51 средство поражения:

уничтожено 40 "Шахедов" и БПЛА других типов;

локально потеряно 11 беспилотников-имитаторов.

11 российских дронов, вероятно, не удалось достать средствам ПВО, свидетельствует сообщение командования. Воздушные силы сообщили, что от атаки РФ пострадали четыре области: Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская.

Атака "Шахедов" РФ — детали

Воздушные силы предупредили о старте российских "Шахедов" около 21-22 ч 13 апреля. В течение вечера и ночи сигнал тревоги распространялся от восточных и южных областей в центр и на запад. Тревога звучала несколько раз в течение ночи в Киеве, Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Виннице. Угрозу отменили около 2 часов, указано в канале Воздушного командования.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер в 9:38 14 апреля сообщил, что в результате атаки "Шахедов" получили ранения восемь человек, из них четверо остаются в больнице, а остальных отпустили домой. Чиновник подтвердил повреждения больницы, инфраструктуры, СТО, частных домов и хозяйственных помещений.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что ночью российский БПЛА ударил по территории гражданского предприятия и складскому помещению в Киевском районе Харькова. Огонь охватил площадь 1 тыс. кв. км, утверждает чиновник. О раненых людях Синегубов информации не привел.

Глава Днепропетровской ОГА подтвердил атаку российских дронов и сообщил, что средства ПВО сбили над регионом два БПЛА.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал о ночном ударе РФ и о работе ПВО. Чиновник заверил, что "предварительно — без последствий".

Главы других военных администраций из областей, в которых звучала тревога, не сообщали о последствиях российской атаки в ночь на 14 апреля.

Отметим, Фокус писал о последствиях ночного удара РФ по Одессе. Местные паблики сообщили, что Одесскую область атаковало около 10 дронов. На фото ГСЧС и городского головы Одессы Геннадия Труханова видим масштабные пожары, которые охватили гражданские сооружения. На фото из пострадавшей больницы — разрушенное помещение, вероятно, операционная.

Напоминаем, 13 апреля аналитики Института изучения войны рассказали о новой тактике дроновых атак ВС РФ, которую россияне придумали для истощения противовоздушной обороны Украины.