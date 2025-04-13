"Сериями волн": ВС РФ экспериментируют с тактиками запусков "шахедов" по Украине, — ISW

Российские оккупационные войска экспериментируют и намеренно меняют тактики запусков ударных беспилотников типа "шахед", чтобы истощить и подавить противовоздушную систему обороны Украины.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Армия РФ ранее запускала беспилотники дальнего радиуса действия "шахед" сериями волн против различных целей каждую ночь, и эти сообщения об использовании беспилотников в более плотных формациях свидетельствуют о том, что российские войска считают, что эта новая тактика будет эффективнее подавлять украинскую противовоздушную оборону", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что в середине февраля и в начале марта 2025 года российские войска нанесли значительно большие удары, но в течение последних недель они наносили удары, более похожие на тенденции, которые наблюдались в январе и в начале февраля 2025 года, хотя и с использованием меньшего количества ракет.

"В конце марта и в начале апреля 2025 года российские войска вернулись к более типичной схеме нанесения ударов после временного всплеска в размерах российских ударных пакетов большой дальности в середине февраля и в начале марта 2025 года", — отметили в ISW.

В Институте подчеркнули, что ВС РФ используют "шахэды" в самом плотном порядке, чтобы уничтожить украинские системы ПВО, в частности россияне сосредотачивают группу из 10-15 беспилотников за пределами города, прежде чем нанести удар по нему.

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля ВС РФ нанесли атаки дронами по Киеву и Харькову, применив БпЛА типа "шахед".

Фокус также писал о том, как "шахеды" приспосабливают под удары по гражданским.