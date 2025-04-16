Росія атакувала Одесу БпЛА: у місті здійнялася пожежа, деталі

Вночі 16 березня російська армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Дрони рухалися кількома хвилями, у місті пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу та руйнування цивільної інфраструктури.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки Одеси 16 квітня.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили близько 00:42 години. У Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про групи ударних безпілотників, що рухалися в напрямку міста з акваторії Чорного моря.

Скріншот | повідомлення про загрозу

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях. Через кілька хвилин він повідомив про вибухи в місті.

Моніторингові канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони в місті.

Близько 01:50 години Труханов рапортував про потужні вибухи в Одесі.

Невдовзі стало відомо про перші наслідки ворожої атаки БпЛА по Одесі. Місцеві ЗМІ повідомили про пожежу, що здійнялася в місті після атаки.

В обласній військовій адміністрації також оприлюднили перші дані щодо нічного обстрілу. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що у місті є пожежа та руйнування. Зокрема він зазначив, що постраждав житловий будинок.

Також у відомстві зазначили, що на місця, які потрапили під атаку БпЛА, виїхали оперативні служби. Інформації щодо жертв чи постраждалих внаслідок атаки по Одесі поки що не надходило.

Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють екстрені служби.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався про бійців, які опинилися в центрі удару балістичних ракет по Сумах 13 квітня та врятували жінку, постраждалу від обстрілу. Про цю історію стало відомо 15 квітня.

Також відомі наслідки атаки БпЛА по Росії уночі 15 квітня: понад 100 ударних дронів атакували РФ, у Курську показали кульки, якими були споряджені безпілотники. Про це Фокус писав 15 квітня.