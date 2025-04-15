Росію атакували понад 100 дронів: у Курську показали кульки, якими спорядили БПЛА (фото)

Вночі на 15 квітня Курськ атакував рій невідомих дронів, прогриміли понад 30 вибухів. Місцевий уряд стверджує, що один з БПЛА був споряджений сталевими кулями.

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Про це заявив 15 квітня уряд Курської області у соцмережах.

Пресслужба показала наслідки атаки БПЛА на одній з вулиць Курська та фото сталевих куль. Повідомляється, що такими елементами ураження був споряджений безпілотник.

Фото: Уряд Курської області РФ Фото: Уряд Курської області РФ Фото: Уряд Курської області РФ

Також уряд проінформував, що внаслідок "цілеспрямованих ударів" спалахнули пожежі у кількох будинках. У Курську нібито загинула 85-річна жінка й постраждали 9 осіб, які отримали осколкові поранення, черепно-мозкові травми й опіки.

В одній з багатоповерхівок загасили пожежу на 8 й 9 поверхах, в іншому будинку горіли п’ять поверхів, ще в одному — один поверх. Були нібито пошкоджені три приватні домоволодіння внаслідок скидів. У гаражі швидкої допомоги були пошкоджені 11 машин.

Фото: Уряд Курської області РФ Фото: Уряд Курської області РФ Фото: Уряд Курської області РФ

У Міноборони РФ повідомили, що загалом вночі сили ППО перехопили й знищили 115 українських дронів. 109 з них збили над Курською областю, ще три — над Воронезькою, і по одному над Московською, Брянською та Орловською.

У SHOT передавали з посиланням на очевидців, що над Курськом прогриміли понад 30 вибухів, і БПЛА летіли дуже низько. Один з дронів нібито через "осічку" не вибухнув, впавши на житловий будинок у передмісті. За даними медіа, попередньо Росію вночі атакували безпілотники типів PD-2 та "Лютий".

Фото наслідків атаки БПЛА у Курську Фото: Уряд Курської області РФ

Нагадаємо, боєць Сил оборони "Мучной" розповів, що російські окупанти мають успіхи на Лиманському напрямку. ЗС РФ затисли село Нове з обох боків і взяли під контроль усі дороги.

У Центрі журналістських розслідувань передали, що росіяни не спромоглися утримати незаконний заповідник "Аскания-Нова" у Херсонській області. Загарбники не сплачують за електрику ще з травня минулого року й накопичили борги у майже 3,5 мільйона рублів.