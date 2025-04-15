Дороги перерізані: на Лиманському напрямку ЗС РФ "затисли" Нове, і розпочалися бої за Новомихайлівку

На Лиманському напрямку російські окупанти мають успіхи в районі села Нове Краматорського району. Вони з обох боків затисли населений пункт і взяли під контроль усі дороги.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Противник практично затиснув з обох боків населений пункт Нове, так само всі дороги, які заходять до села вже перерізані та перебувають під вогневим контролем р*саків. Також розпочалися бої за Новомихайлівку, ворог намагається закріпитися у південній частині, поки не вдається але думаю, що у найближчі дні це буде", — написав він.

"Мучной" зауважив, що не виключає, що окупанти тут просунуться, оскільки Сили не рівні".

"У подальшому розвитку подій, п**арчуки намагатимуться брати Рідкодуб — Андріївку та Ізюмське, далі вже — це рух до річки Оскіл. Тактика противника тут відпрацьована, дрони працюють з обох сторін, проте на оптиці у ворога їх більше", — проінформував військовий.

У зведенні Генштабу ЗСУ 15 квітня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

Нагадаємо, що 14 квітня повідомлялося, що на Покровському напрямку на Донеччині ЗС РФ мають просування. Вони просунулися в районі Удачного та змогли зайти до Валентинівки.

Також повідомлялося, що ЗС РФ на Донеччині проникають в шахту в районі села Котлине і накопичують там сили, щоб відрізати населений пункт від лінії оборони ЗСУ.