ЗС РФ накопичуються у шахті в Котлиному, щоб пробити коридор до Удачного, — боєць ЗСУ

Російські окупанти на Донеччині проникають в шахту в районі села Котлине і накопичують там сили, щоб відрізати населений пункт від лінії оборони ЗСУ.

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Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його інформацією, на Покровському напрямку на рубежах Удачне — Котлине зараз запанувало певне затишшя — окупанти почали проникати в шахту Котлиного і накопичувати там сили, що свідчить про те, що вони мають на меті відрізати Котлине.

"Зараз можливо вони чекають, щоб підсохло і розпочати механізовано штурмувати, заодно підключать тих, що на шахті та в норах. На промці, противник сконцентрував взвод штурмовиків. Мета як нам здається — вони спробують по залізниці до Удачного пробивати коридор", — повідомив "Мучной".

Він зауважив, що на ділянці в напрямку селища Шевченко бої не зупиняються — тут добре спрацьовує українська піхота. Активність проходить у північно-східній, північній та північно західній частині.

"По Лисівці. Бойова робота триває, противника було вбито у західній частині, 2 позиції уражено, грубо кажучи — це околиці західної частини села. По верхній вулиці їх перебуває чимало, наші десантники намагаються їх вибити, щоб забрати повністю село під свій контроль", — написав військовий.

В зведенні Генштабу ЗСУ 11 квітня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки.

Нагадаємо, що 11 квітня після відходу українських підрозділів з Курської області РФ почала перекидати війська в Харківську область, чим ускладнила ситуацію для Сил оборони, які там перебувають.

Також повідомлялося, що російські окупанти зайняли позиції в районі Котлярівки та Федорівки на Донеччині і дедалі більше вклинюються в оборону ЗСУ, щоб вийти в напрямку Комара.