ВС РФ скапливаются в шахте в Котлино, чтобы пробить коридор к Удачному, — боец ВСУ

Российские оккупанты в Донецкой области проникают в шахту в районе села Котлино и накапливают там силы, чтобы отрезать населенный пункт от линии обороны ВСУ.

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Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его информации, на Покровском направлении на рубежах Удачное — Котлино сейчас воцарилось определенное затишье — оккупанты начали проникать в шахту Котлиного и накапливать там силы, что свидетельствует о том, что они имеют целью отрезать Котлиное.

"Сейчас возможно они ждут чтобы подсохло и начать механизировано штурмовать, заодно подключат тех, что на шахте и в норах. На промке, противник сконцентрировал взвод штурмовиков. Цель как нам кажется — они попытаются по железной дороге до Удачного пробивать коридор", — сообщил "Мучной".

Он отметил, что на участке в направлении поселка Шевченко бои не останавливаются — здесь хорошо срабатывает украинская пехота. Активность проходит в северо-восточной, северной и северо-западной части.

"По Лысовке. Боевая работа продолжается, противник был убит в западной части, 2 позиции поражены, грубо говоря — это окраины западной части села. По верхней улице их находится немало, наши десантники пытаются их выбить чтобы забрать полностью село под свой контроль", — написал военный.

В сводке Генштаба ВСУ 11 апреля сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Зверева, Удачного, Преображенки, Андреевки, Богдановки.

Напомним, что 11 апреля после ухода украинских подразделений из Курской области РФ начала перебрасывать войска в Харьковскую область, чем осложнила ситуацию для Сил обороны, которые там находятся.

Также сообщалось, что российские оккупанты заняли позиции в районе Котляровки и Федоровки в Донецкой области и все больше вклиниваются в оборону ВСУ, чтобы выйти в направлении Комара.