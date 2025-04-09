"Ситуация критическая": РФ перебросила на Харьковщину подразделения из Курской области и идет в наступление (видео)

После ухода украинских подразделений из Курской области РФ начала перебрасывать войска в Харьковскую область, чем осложнила ситуацию для Сил обороны, которые там находятся.

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Об этом в эфире "Новости Live" сказал командир штурмовой роты 92 ОШБр Евгений "Червоный".

По его словам, российские оккупанты начали "большое накопление" живой силы.

"Враг с Курского направления перебрасывает свои подразделения именно на наше направление. Ситуация критическая, но контролируемая со стороны Вооруженных сил Украины", — сказал военнослужащий.

Он отметил, что россияне используют погодные условия для продвижения вглубь украинской обороны, но украинские защитники отражают вражеские атаки.

"Были моменты, когда враг именно во время плохих погодных условий пытался осуществить штурмы на наши позиции, но благодаря пехоте, которая держит оборону, враг был уничтожен", — сказал он.

Евгений "Червоный" говорит, что на этом участке оккупанты усилили массированные штурмы и начали использовать очень большое количество FPV-дронов, в частности, на оптоволокне. Оккупанты пытаются обрезать пути снабжения украинским подразделениям, которые здесь находятся.

Напомним, что 9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ начала наступление на Харьковщине и Сумщине. Главком отметил, что в течение последней недели наблюдается существенное увеличение количества наступательных операций российских войск на всех ключевых направлениях фронта — почти вдвое.