"Ситуація критична": РФ перекинула на Харківщину підрозділи з Курщини та йде в наступ (відео)

Після відходу українських підрозділів з Курської області РФ почала перекидати війська в Харківську область, чим ускладнила ситуацію для Сил оборони, які там перебувають.

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Про це в ефірі "Новини Live" сказав командир штурмової роти 92 ОШБр Євген "Червоний".

За його словами, російські окупанти почали "велике накопичення" живої сили.

"Ворог з Курського напрямку перекидає свої підрозділи саме на наш напрямок. Ситуація критична, але контрольована збоку Збройних сил України", — сказав військовослужбовець.

Він зауважив, що росіяни використовують погодні умови для просування вглиб української оборони, але українські захисники відбивають ворожі атаки.

"Були моменти, коли ворог саме під час поганих погодних умов намагався здійснити штурми на наші позиції, але завдяки піхоті, яка тримає оборону, ворога було знищено", — сказав він.

Євген "Червоний" говорить, що на цій ділянці окупанти посилили масовані штурми та почали використовувати дуже велику кількість FPV-дронів, зокрема, на оптоволокні. Окупанти намагаються обрізати шляхи постачання українським підрозділам, які тут перебувають.

Нагадаємо, що 9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ почала наступ на Харківщині і Сумщині. Головком зазначив, що протягом останнього тижня спостерігається суттєве збільшення кількості наступальних операцій російських військ на всіх ключових напрямках фронту — майже вдвічі.