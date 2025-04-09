Все больше вклиниваются в оброну: в ВСУ рассказали о цели РФ на Новопавловском направлении (обновлено)

Российские оккупанты заняли позиции в районе Котляровки и Федоровки на Днеччине и все больше вклиниваются в оборону ВСУ, чтобы выйти в направлении Комара.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его информации, на Новопавловском направлении ВС РФ заняли позиции восточнее села Котляровка и начали небольшие штурмы в районе населенного пункта. Пока им не удалось закрепиться за окрестности села.

Также противник не оставляет попытки атаковать в сторону Троицкого. Здесь начались бои за село.

"В районе Богдановки, противник занял опорники поденно-западнее, по ним работают наши FPV-дроны. В направлении Разлива — Богатыря пока без изменений. Противник частично находится в южной части Федоровки", — рассказал военный.

Он добавил, что сначала ВС РФ накрывали Федоровку из артиллерии, а потом начали с дрона разбрасывать буклеты с призывами сдаваться в плен.

"Таким образом, враг в этой зоне ответственности тоже не останавливается и продолжает вклиниваться в нашу оборону, цель — выйти в направлении Комара", — подытожил "Мучной".

Обновлено 18:53: В пресс-службе 141 ОМБр ВСУ, бойцы которой держат позиции в районе Федоровки Фокусу рассказали, что до села долетают вражеские FPV-дроны и достает артиллерия и КАБы, но самих россиян в Федоровке нет.

В сводке Генштаба ВСУ 9 апреля сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

Ранее сообщалось, что ВСУ смогли отбить у россиян часть поселка Шевченков Донецкой области. Силы обороны после фактической оккупации ВС РФ поселка Шевченко в Донецкой области прибегли к наступательным действиям и смогли вернуть контроль над частью населенного пункта.