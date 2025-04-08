"Винегрет" из позиций: ВСУ смогли отбить у россиян часть поселка Шевченко в Донецкой области

Силы обороны после фактической оккупации ВС РФ поселка Шевченко в Донецкой области прибегли к наступательным действиям и смогли вернуть контроль над частью населенного пункта. Из-за деградации войны тактического уровня в поселке Шевченко образовался "винегрет" из позиций.

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Об этом пишут аналитики DeepState.

Они проанализировали бои за населенный пункт в марте-апреле и подчеркивают, что Силы Обороны прибегли к наступательным действиям с целью восстановления утраченного положения. Для этого были привлечены одни из лучших сил на этом участке фронта.

"ВСУ фиксировались даже на южных окраинах, а враг фиксировался так же по всему селу. Это связано с тем, что понимая важность для дальнейшего окружения Покровска, враг начал заводить большие группы пехоты. Это и уже с тем, что в селе было расквартировано много личного состава противника, включая связь и аэроразведку", — проинформировали в DeepState.

Аналитики говорят, что Силам обороны удалось частично занять поселок, но при этом россияне пытаются вернуть себе контроль.

"Из-за взаимной деградации в войне тактического уровня с обеих сторон вызванной массовым использованием дронов и делегирования им ключевых задач, очень часто происходит "винегрет" из позиций. Это также можно наблюдать в Торецке, Андреевке, Разливе и Преображенке", — подытожили в DeepState.

Напомним, что бойцы 3-й штурмовой бригады разнесли оккупантов на Луганщине, которые пытались отбить утраченные позиции в районе Надежды и разгромили россиян на отдельных рубежах.

На Лиманском направлении ВС РФ продвинулись в районе Невского и пытаются выйти глубже на правый берег реки Жеребец. За последние сутки карта проекта DeepState показала прогиб линии фронта почти на 3 км.