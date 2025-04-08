Бойцы третьей штурмовой уничтожили полбатальона РФ на Луганщине за день: детали

Бойцы 3-й штурмовой бригады разнесли оккупантов на Луганщине, которые пытались отбить утраченные позиции в районе Надежды и разгромили россиян на отдельных рубежах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады ВСУ.

"Третья штурмовая уничтожила полбатальона РФ на Луганщине за день. Враг пошел штурмом на участках сразу трех батальонов бригады, в частности, чтобы отбить утраченные в Надежде позиции", — сообщили в бригаде.

Отмечается, что оккупантов ликвидировали бойцы 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов 3-й ОШБр. По оккупантам работала артиллерия, были сбросы FPV-подразделений. Пехота вступила в огневой контакт на земле.

"Потери россиян за день боев составили: 143 оккупанта — вечным сном, и 86 — санитарными. Противник не занял ни новых, ни про*обаных ранее позиций", — подытожили в 3-й ОШБр.

Напомним, что 8 апреля сообщалось, что ВСУ уничтожили 24-летнего военнослужащего ВС РФ Руслана Омаралинова, который входил в состав 234-го псковского десантно-штурмового полка и участвовал в совершении военных преступлений в Буче.

Также сообщалось, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Силы обороны проводят операцию в Белгородской области России. В Генштабе ВСУ пока официально не комментировали боевые действия на этом направлении.