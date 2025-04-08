Бійці третьої штурмової знищили пів батальйону РФ на Луганщині за день: деталі

Бійці 3-ї штурмової бригади рознесли окупантів на Луганщині, які намагалися відбити втрачені позиції в районі Надії та розгромили росіян на окремих рубежах.

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Про це повідомили у пресслужбі Третьої штурмової бригади ЗСУ.

"Третя штурмова знищила пів батальйону РФ на Луганщині за день. Ворог пішов штурмом на ділянках одразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції", — повідомили в бригаді.

Зазначається, що окупантів ліквідували бійці 1-го штурмового, 2-го механізованого і 1-го механізованого батальйонів б 3-ї ОШБр. По окупантах працювала артилерія, були скиди FPV-підрозділів. Піхота вступила у вогневий контакт на землі.

"Втрати росіян за день боїв склали: 143 окупанти — вічним сном, і 86 — санітарними. Противник не зайняв ані нових, ані про*обаних раніше позицій", — підсумували у 3-й ОШБр.

Нагадаємо, що 8 квітня повідомлялося, що ЗСУ знищили 24-річного військовослужбовця ЗС РФ Руслана Омаралінова, який входив до складу 234-го псковського десантно-штурмового полку і брав участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі.

Також повідомлялося, що 8 квітня президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Сили оборони проводять операцію в Бєлгородській області Росії. В Генштабі ЗСУ наразі офіційно не коментували бойові дії на цьому напрямку.