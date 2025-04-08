ЗСУ покарали російського вбивцю, який скоював злочини в Бучі, — офіцер

Збройні сили України знищили 24-річного російського військовослужбовця Руслана Омаралінова, який входив до складу 234-го псковського десантно-штурмового полку і брав участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі.

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Про це повідомив полковник Анатолій Штефан в соцмережах, посилаючись на дані російських пабліків.

"Ліквідовано чергового злочинця, який скоював звірства в Бучі в лютому-березні 2022 року", – зазначив Штефан.

Скрін з російських пабліків

Згідно з інформацією російських ЗМІ, Омаралінов останніми роками проживав у Пскові, до повномасштабного вторгнення працював автокрановщиком. Служив у Псковській дивізії рядовим, був навідником. У березні 2022 року катував цивільних у Бучі та Бородянці.

Так Омаралінов значиться на "Миротворці"

Існують суперечливі відомості щодо місця його ліквідації: одні джерела стверджують, що це сталося в Білгородській області, інші – в Курській.

Також ми писали, що у лютому в Росії помер командир батареї 112-ї ракетної бригади ЗС РФ, капітан Констянтин Нагайко, який був причетний до ракетних ударів по селу Гроза на Харківщині. Про це повідомляє ГУР МО України.

Окрім того, у березні цього року в Курській області Сили оборони України ліквідували командира вогневої групи ЦСН Росгвардії Марата Тибілова. Нещодавно він отримав від президента РФ Володимира Путіна "Золоту зірку".