ВСУ наказали российского убийцу, который совершал преступления в Буче, — офицер

Вооруженные силы Украины уничтожили 24-летнего российского военнослужащего Руслана Омаралинова, который входил в состав 234-го псковского десантно-штурмового полка и участвовал в совершении военных преступлений в Буче.

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Об этом сообщил полковник Анатолий Штефан в соцсетях, ссылаясь на данные российских пабликов.

"Ликвидирован очередной преступник, который совершал зверства в Буче в феврале-марте 2022 года", — отметил Штефан.

Скрин из российских пабликов

Согласно информации российских СМИ, Омаралинов последние годы проживал в Пскове, до полномасштабного вторжения работал автокрановщиком. Служил в Псковской дивизии рядовым, был наводчиком. В марте 2022 года пытал гражданских в Буче и Бородянке.

Так Омаралинов значится на "Миротворце"

Существуют противоречивые сведения относительно места его ликвидации: одни источники утверждают, что это произошло в Белгородской области, другие — в Курской.

Также мы писали, что в феврале в России умер командир батареи 112-й ракетной бригады ВС РФ, капитан Константин Нагайко, который был причастен к ракетным ударам по селу Гроза на Харьковщине. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Кроме того, в марте этого года в Курской области Силы обороны Украины ликвидировали командира огневой группы ЦСН Росгвардии Марата Тибилова. Недавно он получил от президента РФ Владимира Путина "Золотую звезду".