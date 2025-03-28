Недавно получил "Золотую звезду" от Путина: ВСУ на Курщине ликвидировали майора Росгвардии

Ликвидированный оккупант был майором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и имел позывной "Талиб". Участвовал в боевых действиях на территории Украины на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и Курской области.

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В Курской области Силы обороны Украины ликвидировали командира огневой группой ЦСН Росгвардии Марата Тибилова. Недавно он получил от президента РФ Владимира Путина "Золотую звезду". О гибели майора сообщили в телеграм-канале Росгвардии.

Отмечается, что оккупант погиб во время выполнения боевого задания в Курской области.

Украинский аналитический проект "Информационное Сопротивление" 27 марта сообщал информацию о военном преступнике Марате Тибилове. Известно, что он родом из Северной Осетии, службу проходил в в/ч 6762 — 17 отряд спецназначения.

Был майором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и имел позывной "Талиб".

Принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и Курской области в должности командира огневой группы спецподразделения Росгвардии.

Герой России. Награжден двумя Орденами Мужества.

Напомним, что ранее сообщалось, что разведчики ВСУ зашли в тыл к оккупантам и ликвидировали российского майора. Российский майор, заместитель командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, помог ВСУ информацией о своих "товарищах".