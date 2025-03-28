Нещодавно отримав "Золоту зірку" від Путіна: ЗСУ на Курщині ліквідували майора Росгвардії

Ліквідований окупант був майором Федеральної служби військ національної гвардії РФ і мав позивний "Таліб". Брав участь у бойових діях на території України на Запорізькому, Донецькому, Луганському напрямках та Курській області.

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В Курській області Сили оборони України ліквідували командира вогневої групою ЦСН Росгвардії Марата Тибілова. Нещодавно він отримав від президента РФ Володимира Путіна "Золоту зірку". Про загибель майора повідомили в телеграм-каналі Росгвардії.

Зазначається, що окупант загинув під час виконання бойового завдання в Курській області.

Український аналітичний проєкт "Інформаційний Спротив" 27 березня повідомляв інформацію про воєнного злочинця Марата Тибілова. Відомо, що він родом із Північної Осетії, службу проходив у в/ч 6762 — 17 загін спецпризначення.

Був майором Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації і мав позивний "Таліб".

Приймав безпосередню участь у бойових діях на території України на Запорізькому, Донецькому, Луганському напрямках та Курській області на посаді командира вогневої групи спецпідрозділу Росгвардії.

Герой Росії. Нагороджений двома Орденами Мужності.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що розвідники ЗСУ зайшли в тил до окупантів і ліквідували російського майора. Російський майор, заступник командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, допоміг ЗСУ інформацією про своїх "товаришів".