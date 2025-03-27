Розвідники ЗСУ зайшли в тил до окупантів і ліквідували російського майора: подробиці (фото)

Російський майор, заступник командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, допоміг ЗСУ інформацією про своїх "товаришів".

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Бійці ЗСУ ліквідували російського майора і замкомбата 69-ї дивізії ЗС РФ. Причому зроблено це було у ворожому тилу. Про це розповіли у пресслужбі 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

"Розвідники 225-го полку ліквідували майора — заступника командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, 83-го мотострілецького полку, в/ч 52034. Кадровий офіцер, який за життя не зробив нічого доброго, але після смерті став корисним — допоміг нам інформацією про своїх "колег", — йдеться в повідомленні.

У полку додали, що скоро можуть бути гарні новини.

Також оприлюднено документи ворожого майора. 49-річний замкомбата — Ломкін Юрій Борисович народився в Казахстані, а у 2000 році отримав російське громадянство. Проживав у Санкт-Петербурзі. Був заступником командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії 83-го мотострілецького полку (в/ч 52034).

Нагадаємо, що 26 березня повідомлялося, що в Торецьку українські захисники з кількох підрозділів успішно зірвали чергову спробу ЗС РФ прорватися та закріпитися на околицях. Невелика група російських штурмовиків вирушила в атаку, але замість успішного штурму опинилася під вогнем українських сил.