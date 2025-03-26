Зірвали спробу штурму: ЗСУ феєрично знищили окупантів біля Торецька (відео)

Російські війська чинять тиск на українських оборонців, проте у захисників вийшло зупинити спроби ворога закріпитися на околицях міста.

Related video

У Торецьку тривають запеклі бої з російськими військами. Українські захисники успішно протистоять ворогу та зірвали чергову спробу окупантів закріпитися на околицях міста. Про це 26 березня повідомило в телеграмі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

В угрупованні військ повідомили, що українські захисники з кількох підрозділів успішно зірвали чергову спробу ворога прорватися та закріпитися на околицях. Зазначається, що невелика група російських піхотинців вирушила в атаку, але замість успішного штурму опинилася під вогнем українських сил.

За наявною інформацією, розвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили групу російських військових ще на підході до позицій. Після цього ворожа піхота розділилася, і перша трійка військових вирушила в атаку.

"Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під корегування "Гюрзи" піхотинці з двох бригад. При цьому оператори дронів не давали ворогові перегрупуватися скидами з БпЛА", – вказано в повідомленні.

В ОСУВ повідомили, що після бою єдиний вцілілий окупант спробував втекти, проте його швидко зупинила кулеметна черга.

Варто нагадати, що в ЗМІ з’явилося відео, де окупанти на самокатах штурмують позиції ЗСУ. Групу російських військових помітили на легкій техніці в районі Успенівки на Донеччині.

Також Фокус писав про те, що Всеросійська федерація спорту осіб з інтелектуальними порушеннями повідомила, що українські захисники знищили російського чемпіона Олександра Работницького. Він був срібним призером Паралімпіади-2020.