В Росії помер капітан ЗС РФ, причетний до удару по селу Гроза (фото)

Понад місяць військовий злочинець Костянтин Нагайко перебував у важкому стані. Але, як повідомила українська розвідка, російський офіцер помер.

Related video

У Росії помер командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ, капітан Констянтин Нагайко, причетний до ударів балістикою по селу Гроза на Харківщині. Про це повідомляє ГУР МО України.

3 січня 2025 року в населеному пункті Шуя Івановської області РФ стався вибух. Внаслідок чого воєнний злочинець отримав множинні поранення.

За інформацією української розвідки, Наґайко, який опинився в епіцентрі вибуху, зазнав множинних уражень практично всіх органів, зокрема мозку, і лікарям довелося провести йому трепанацію черепа. Але російська хірургія командиру батареї 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу ЗС РФ не допомогла, й військовий загинув від отриманих поранень.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випускник Санкт-Петербурзького університету аерокосмічного приладобудування та Михайлівської військової артилерійської академії брав участь у бойових діях. Саме його підрозділ 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе в селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 59 мирних жителів, зокрема восьмирічна дитина. Призвище Наґайко внесено до Книги катів українського народу

У липні 2024 року ГУР оприлюднило імена 29 осіб, причетних до обстрілів прикордонних регіонів та їхньої цивільної інфраструктури з ракетних комплексів "Іскандер". Серед них був і Наґайко.

Нагадаємо, вранці 3 лютого в житловому комплексі "Алые паруса" у Москві стався вибух. У реанімації помер кримінальний авторитет із Горлівки, творець російського батальйону "Арбат" Армен Саркісян.