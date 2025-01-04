Перебуває в критичному стані: у РФ важко поранено винуватця обстрілу Грози під Харковом

За інформацією ГУР, шанси вижити у військового злочинця невеликі. Відомо, що внаслідок обстрілу села 2023 року загинуло 59 мирних жителів.

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Військовий злочинець Костянтин Наґайко, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного військового округу з РФ (в/ч 03333), опинився в епіцентрі вибуху, що напередодні прогримів у місті Шуя Іванівської області РФ, інформує ГУР Міноборони України. На момент вибуху він перебував на чергуванні у своїй військовій частині.

За даними розвідки, Наґайко зазнав множинних уражень практично всіх органів, зокрема мозку, і лікарі навіть провели йому трепанацію черепа. За чутками, які ходять серед його товаришів по службі, його стан зараз критичний.

29-річний Наґайко народився в місті Свободний, Амурської області РФ. За його плечима – Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівська військова артилерійська академія.

Костянтин Наґайко вбивав мирних українців Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він брав участь у бойових діях і причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільним і військовим об'єктам у Сумській і Харківській областях. Саме його підрозділ 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе в селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 59 мирних жителів, зокрема восьмирічна дитина. Ім'я Наґайко внесено до Книги катів українського народу

У липні 2024 року ГУР оприлюднило імена 29 осіб, причетних до обстрілів прикордонних регіонів та їхньої цивільної інфраструктури з ракетних комплексів "Іскандер". Серед них був і Наґайко.

"До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон і 3 ракетні дивізіони, в яких налічується 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер". Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" застосовує балістичні та крилаті ракети з дальністю польоту понад 500 км. Такими ракетами ворог атакує Сумську та Харківську області України, зокрема, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" поцілила в об'єкт цивільної інфраструктури в Харкові", — зазначили в ГУР Міноборони України.

Командиром 112 ракетної бригади є 47-річний полковник Сергій Пономарьов.

Сергій Пономарьов, командир 112 ракетної бригади 1 танкової армії московського військового округу з РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Раніше Фокус писав, як розпалювачі війни Росії проти України стали міжнародними ізгоями.