Находится в критическом состоянии: в РФ тяжело ранен виновник обстрела Грозы под Харьковом

По информации ГУР, шансы выжить у военного преступника немного. Известно, что в результате обстрела села в 2023 году погибли 59 мирных жителей.

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Военный преступник Константин Нагайко, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа с РФ (в/ч 03333), оказался в эпицентре взрыва, который накануне прогремел в городе Шуя Ивановской области РФ, информирует ГУР Минобороны Украины. На момент взрыва он находился на дежурстве в своей воинской части.

По данным разведки, Нагайко получил множественные поражения практически всех органов, в том числе мозга, и врачи даже провели ему трепанацию черепа. По слухам, которые ходят среди его сослуживцев, его состояние сейчас критическое.

29-летний Нагайко родился в городе Свободный, Амурской области РФ. За его плечами – Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловская военная артиллерийскую академию.

Константин Нагайко убивал мирных украинцев Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он участвовал в боевых действиях и причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях. Именно его подразделение 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Имя Нагайко внесено в Книгу палачей украинского народа

В июле 2024 года ГУР обнародовало имена 29 человек, причастных к обстрелам приграничных регионов и их гражданской инфраструктуры с ракетных комплексов "Искандер". В их числе был и Нагайко.

"В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер". Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" применяет баллистические и крылатые ракеты с дальностью полета свыше 500 км. Такими ракетами враг атакует Сумскую и Харьковскую области Украины, в частности, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове", — отметили в ГУР Минобороны Украины.

Командиром 112 ракетной бригады является 47-летний полковник Сергей Пономарев.

Сергей Пономарев, командир 112 ракетной бригады 1 танковой армии московского военного округа с РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

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