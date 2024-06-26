Шойгу, Герасимов и другие преступники. Как разжигатели войны стали международными изгоями

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Как пишут печальные российские пропагандисты, "ЕСПЧ стал на сторону Украины в вопросе Крыма". О решении суда уже кратко написали (там есть позиции, зафиксированные судом впервые) и еще подробно напишут специалисты. Не буду есть их хлеб, отмечу совпадение.

Ибо:

Сегодня же МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. Жаль, не пару дней назад. Было бы очень символично в день марша "вагнеровцев".

Немедленных результатов эти решения не дадут, но это накопительный эффект. Даже армянские политологи обсуждают: а что делать, если указанные персонажи решат посетить пока еще союзника по ОДКБ? Ведь придется арестовывать.

Россия должна стать токсичной на уровне любой авторитетной организации в любой части мира. Каждый военный преступник и пособник разжигателей войны должен быть опутан исками. Чтобы от них бросались даже в третьих странах.

Те в РФ, кто умнее, осознают: чтобы даже при идеальном раскладе снять инерцию токсичности, понадобится время и придется заплатить. Чем дальше — тем дороже. Поэтому больше исков замечательных и разных.

Сальдо обеспечил себе роскошную явку с повинной Фото: РИА Новости

Сегодня же посмотрел комичный ролик о том, как Сальдо рассказывает Путину об овощехранилищах и херсонской черешне в Москве.

Во-первых, это наглядное доказательство, что Россия ворует урожай с украинской земли. Фактически — явка с повинной. Во-вторых, это болтовня за гранью цинизма. Потому что, взорвав Каховскую ГЭС и уничтожив водохранилище, россияне нанесли колоссальный ущерб сельскому хозяйству не только Крыма, но и Херсонской и Запорожской областей.

Перед началом полномасштабного вторжения фермеры Херсонщины имели технику на уровне космических кораблей. Часть была сразу же украдена и отвезена в Чечню и другие правовые заповедники. Что-то переделили и поломали в процессе отжиманий. Теперь еще долгосрочные риски из-за дефицита воды. В общем, россияне умудрились угробить просто идеальное место.

Везде, где россияне как-то заботятся о продовольственной безопасности и "помощи Африке", можно показывать, что это воры и вредители, от которых только беды.

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