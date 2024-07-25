В ГУР встановили окупантів, які обстрілюють "Іскандерами" Харківщину і Сумщину (фото)

Українські розвідники ідентифікували 30 осіб командного складу підрозділу безпосередньо причетних до ракетних обстрілів із застосуванням ОТРК "Іскандер".

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Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських окупантів, які обстрілюють "Іскандерами" Харківську та Сумську області. Про це повідомили в телеграм-каналі ГУР.

Оперативники та аналітики ГУР з'ясували, що до обстрілів причетні військові 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1-ї танкової армії московського військового округу ЗС РФ. Українські розвідники ідентифікували 30 осіб командного складу підрозділу безпосередньо причетних до ракетних обстрілів із застосуванням ОТРК "Іскандер" Сумської та Харківської областей.

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у м. Шуя Івановської області.

До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".

Встановлений особовий склад управління дивізіонів 112 рбр:

Командири дивізіонів

Лобачов Ілля Сергійович, командир дивізіону, 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, підполковник. Обрєзков Сергій Олександрович, командир дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, підполковник. Чікунув Микола Миколайович, командир дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, підполковник, особистий номер "Ф-516690". Авєркін Олександр Миколайович, командир дивізіону 112 рбр 1 таМВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Э-111914".

Начальники штабів дивізіонів

Барінов Іван Анатолійович, начальник штабу-заступник командира дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Э-673829". Ксенофонтов Євгеній Юрійович, начальник штабу-заступник командира дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Э-481795". Дегтярьов Дмитро Сергійович, начальник штабу-заступник командира дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Э-673183". Сажніков Олексій Миколайович, начальник штабу-заступник командира дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Х-076106".

Заступники командирів дивізіонів з озброєння

Долгіх Олексій Олександрович, заступник командира дивізіону з озброєння 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, підполковник, особистий номер "У-268935". Шубін Олександр Володимирович, заступник командира дивізіону з озброєння 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Ф-516701". Іваненко Нікіта Володимирович, заступник командира дивізіону з озброєння 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Х-192189". Моісєєв Олександр Васильович, заступник командира дивізіону з озброєння 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, майор, особистий номер "Х-235879".

Командири батарей

Бугрєєв Володимир Вікторович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "Э-673717". Іванов В’ячеслав Володимирович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "У-052323". Пантєлєєв Роман Олегович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "Х-511464". Пєрмінов Іван Олекандрович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "Э-673940". Соловйов Дмитро Вікторович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "Х-515005". Філімонов Сергій Олександрович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "Э-673085". Попов Філіп Валерійович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "ВЕ-298220". Куліков Михайло Максимович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "ВЕ-298112". Нагайко Костянтин Володимирович, командир батареї дивізіону 112 рбр 1 та МВО ЗС РФ, капітан, особистий номер "ВЕ-298180".

Нагадаємо, що 24 липня ЗС РФ двічі атакували промисловий обʼєкт у Харкові. Під час повторного обстрілу окупанти використали ракету типу "Іскандер" із касетною бойовою частиною. Били для того, щоб уразити рятувальників, які там знаходилися, поліцейських.