В ГУР установили оккупантов, которые обстреливают "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области (фото)

Украинские разведчики идентифицировали 30 человек командного состава подразделения непосредственно причастных к ракетным обстрелам с применением ОТРК "Искандер".

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Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности российских оккупантов, которые обстреливают "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.

Оперативники и аналитики ГУР выяснили, что к обстрелам причастны военные 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1-й танковой армии московского военного округа ВС РФ. Украинские разведчики идентифицировали 30 человек командного состава подразделения непосредственно причастных к ракетным обстрелам с применением ОТРК "Искандер" Сумской и Харьковской областей.

Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ расположено в г. Шуя Ивановской области.

В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".

Установлен личный состав управления дивизионов 112 рбр:

Командиры дивизионов

Лобачев Илья Сергеевич, командир дивизиона, 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник. Обрезков Сергей Александрович, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник. Чикунув Николай Николаевич, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник, личный номер "Ф-516690". Аверкин Александр Николаевич, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-111914".

Начальники штабов дивизионов

Баринов Иван Анатольевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-673829". Ксенофонтов Евгений Юрьевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-481795". Дегтярев Дмитрий Сергеевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-673183". Сажников Алексей Николаевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-076106".

Заместители командиров дивизионов по вооружению

Долгих Алексей Александрович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник, личный номер "У-268935". Шубин Александр Владимирович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Ф-516701". Иваненко Никита Владимирович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-192189". Моисеев Александр Васильевич, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-235879".

Командиры батарей

Бугреев Владимир Викторович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673717". Иванов Вячеслав Владимирович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "У-052323". Пантелеев Роман Олегович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Х-511464". Перминов Иван Александрович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673940". Соловьев Дмитрий Викторович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Х-515005". Филимонов Сергей Александрович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673085". Попов Филипп Валерьевич, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЭ-298220". Куликов Михаил Максимович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЕ-298112". Нагайко Константин Владимирович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЕ-298180".

Напомним, что 24 июля ВС РФ дважды атаковали промышленный объект в Харькове. Во время повторного обстрела оккупанты использовали ракету типа "Искандер" с кассетной боевой частью. Били для того, чтобы поразить спасателей, которые там находились, полицейских.