Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

В ГУР установили оккупантов, которые обстреливают "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области (фото)

искандер, гур, список преступников, военные преступления, ссс рф, разведка, минобороны, главное управление разведки
Фото: ТАСС | Искандер

Украинские разведчики идентифицировали 30 человек командного состава подразделения непосредственно причастных к ракетным обстрелам с применением ОТРК "Искандер".

Related video

Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности российских оккупантов, которые обстреливают "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.

Оперативники и аналитики ГУР выяснили, что к обстрелам причастны военные 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1-й танковой армии московского военного округа ВС РФ. Украинские разведчики идентифицировали 30 человек командного состава подразделения непосредственно причастных к ракетным обстрелам с применением ОТРК "Искандер" Сумской и Харьковской областей.

Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ расположено в г. Шуя Ивановской области.

В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".

Fullscreen
Fullscreen

Установлен личный состав управления дивизионов 112 рбр:

Командиры дивизионов

  1. Лобачев Илья Сергеевич, командир дивизиона, 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник.
  2. Обрезков Сергей Александрович, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник.
  3. Чикунув Николай Николаевич, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник, личный номер "Ф-516690".
  4. Аверкин Александр Николаевич, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-111914".

Начальники штабов дивизионов

  1. Баринов Иван Анатольевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-673829".
  2. Ксенофонтов Евгений Юрьевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-481795".
  3. Дегтярев Дмитрий Сергеевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-673183".
  4. Сажников Алексей Николаевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-076106".

Заместители командиров дивизионов по вооружению

  1. Долгих Алексей Александрович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник, личный номер "У-268935".
  2. Шубин Александр Владимирович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Ф-516701".
  3. Иваненко Никита Владимирович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-192189".
  4. Моисеев Александр Васильевич, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-235879".

Командиры батарей

  1. Бугреев Владимир Викторович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673717".
  2. Иванов Вячеслав Владимирович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "У-052323".
  3. Пантелеев Роман Олегович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Х-511464".
  4. Перминов Иван Александрович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673940".
  5. Соловьев Дмитрий Викторович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Х-515005".
  6. Филимонов Сергей Александрович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673085".
  7. Попов Филипп Валерьевич, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЭ-298220".
  8. Куликов Михаил Максимович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЕ-298112".
  9. Нагайко Константин Владимирович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЕ-298180".

Напомним, что 24 июля ВС РФ дважды атаковали промышленный объект в Харькове. Во время повторного обстрела оккупанты использовали ракету типа "Искандер" с кассетной боевой частью. Били для того, чтобы поразить спасателей, которые там находились, полицейских.