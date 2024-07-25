В ГУР установили оккупантов, которые обстреливают "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области (фото)
Украинские разведчики идентифицировали 30 человек командного состава подразделения непосредственно причастных к ракетным обстрелам с применением ОТРК "Искандер".
Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности российских оккупантов, которые обстреливают "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.
Оперативники и аналитики ГУР выяснили, что к обстрелам причастны военные 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1-й танковой армии московского военного округа ВС РФ. Украинские разведчики идентифицировали 30 человек командного состава подразделения непосредственно причастных к ракетным обстрелам с применением ОТРК "Искандер" Сумской и Харьковской областей.
Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ расположено в г. Шуя Ивановской области.
В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".
Установлен личный состав управления дивизионов 112 рбр:
Командиры дивизионов
- Лобачев Илья Сергеевич, командир дивизиона, 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник.
- Обрезков Сергей Александрович, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник.
- Чикунув Николай Николаевич, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник, личный номер "Ф-516690".
- Аверкин Александр Николаевич, командир дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-111914".
Начальники штабов дивизионов
- Баринов Иван Анатольевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-673829".
- Ксенофонтов Евгений Юрьевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-481795".
- Дегтярев Дмитрий Сергеевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Э-673183".
- Сажников Алексей Николаевич, начальник штаба-заместитель командира дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-076106".
Заместители командиров дивизионов по вооружению
- Долгих Алексей Александрович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, подполковник, личный номер "У-268935".
- Шубин Александр Владимирович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Ф-516701".
- Иваненко Никита Владимирович, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-192189".
- Моисеев Александр Васильевич, заместитель командира дивизиона по вооружению 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, майор, личный номер "Х-235879".
Командиры батарей
- Бугреев Владимир Викторович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673717".
- Иванов Вячеслав Владимирович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "У-052323".
- Пантелеев Роман Олегович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Х-511464".
- Перминов Иван Александрович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673940".
- Соловьев Дмитрий Викторович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Х-515005".
- Филимонов Сергей Александрович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "Э-673085".
- Попов Филипп Валерьевич, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЭ-298220".
- Куликов Михаил Максимович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЕ-298112".
- Нагайко Константин Владимирович, командир батареи дивизиона 112 рбр 1 и МВО ВС РФ, капитан, личный номер "ВЕ-298180".
Напомним, что 24 июля ВС РФ дважды атаковали промышленный объект в Харькове. Во время повторного обстрела оккупанты использовали ракету типа "Искандер" с кассетной боевой частью. Били для того, чтобы поразить спасателей, которые там находились, полицейских.