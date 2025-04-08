"Вінегрет" з позицій: ЗСУ змогли відбити у росіян частину селища Шевченка на Донеччині

Сили оборони після фактичної окупації ЗС РФ селища Шевченко на Донеччині вдалися до наступальних дій і змогли повернути контроль над частиною населеного пункту. Через деградацію війни тактичного рівня в селищі Шевченко утворився "вінегрет" з позицій.

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Про це пишуть аналітики DeepState.

Вони проаналізували бої за населений пункт у березні-квітні і підкреслюють, що Сили Оборони вдалися до наступальних дій з метою відновлення втраченого положення. Для цього було залучено одні з кращих сил на цій ділянці фронту.

"ЗСУ фіксувалися навіть на південних околицях, а ворог фіксувався так само по всьому селу. Це пов'язано з тим, що розуміючи важливість для подальшого оточення Покровська, ворог розпочав заводити великі групи піхоти. Це і вже з тим, що у селі було розквартировано багато особового складу противника, включаючи зв'язок та аеророзвідку", — проінформували в DeepState.

Аналітики кажуть, що Силам оборони вдалося частково зайняти селище, але при цьому росіяни намагаються повернути собі контроль.

"Через взаємну деградацію у війні тактичного рівня з обох сторін викликану масовим використанням дронів та делегування їм ключових задач, дуже часто відбувається "вінегрет" з позицій. Це також можна спостерігати в Торецьку, Андріївці, Розливі та Преображенці", — підсумували в DeepState.

Нагадаємо, що бійці 3-ї штурмової бригади рознесли окупантів на Луганщині, які намагалися відбити втрачені позиції в районі Надії та розгромили росіян на окремих рубежах.

На Лиманському напрямку ЗС РФ просунулися в районі Невського та намагаються вийти глибше на правий берег річки Жеребець. Протягом останньої доби карта проєкту DeepState показала прогинання лінії фронту майже на 3 км.