"Бачать слабкі місця": DeepState про наступ ЗС РФ на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку триває наступ Російської Федерації, яка просунулась поруч з населеним пунктом Невське та намагається вийти глибше на правий берег річки Жеребець. Протягом останньої доби карта проєкту DeepState показала прогинання лінії фронту майже на 3 км. Ситуація під Лиманом загострилась, заявив аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий.

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Деталі наступу ЗС РФ на одному з напрямків боїв на Донбасі Погорілий розповів в ефірі Громадського радіо.

Погорілий назвав "трикутник" з трьох населених пунктів на східному фронті, де росіяни посилили наступ — це Невське, Катеринівка, Новомихайлівка. Ворог впритул підібрався до околиць Катеринівки, а також села Нове, розташованого західніше, зауважив аналітик. Згідно з даними DeepState, підрозділи ЗС РФ атакують живою силою та дронами, тому на даному відтинку фронту "складно".

"[Ситуація] змінилася — погіршилася, загострилася. Тиск не припиняється. У них є нарощування в піхоті, є на нарощування в дронах. І там складно", — сказав Погорілий.

Аналітик висловив сподівання, що Сили оборони зможуть стабілізувати загострення на Лиманському напрямку. Він пояснив, що ворог шукає слабко захищені точки, б'є туди й отримує перевагу. З його слів, саме таким чином кілька тижнів тому росіяни окупували Невське, Іванівку, перейшли на правий берег річки Жеребець.

"Я сподіваюся, що ситуацію зможуть стабілізувати, стабілізувати в плані того, щоб спочатку зупинити натиск ворога, бо коли вони мають успіхи, вони бачать якісь слабкі місця, вони починають це розвивати. Будемо спостерігати, як будуть розвиватися події далі. Поки що [події] не дуже сприятливі", — пролунало в ефірі.

На сьогодні немає ясності, яка мета наступу ЗС РФ під Лиманом, зауважив Погорілий. Серед іншого, він припустив, що росіяни, ймовірно, хочуть вийти на село Греківку. Таким чином ворог зайняв би панівні висоти у даній місцевості та зміг би тримати під вогневим контролем дорогу вздовж Осколу. Втім, на думку аналітика, таке навряд чи станеться найближчим часом.

"Це дуже далекі перспективи для них і навряд чи, сподіваюсь, вони будуть реалізовані. Зараз ситуація така — що вони бачать, буди вони просто лізуть і все", — підсумував аналітик.

На карті DeepState станом на 8 квітня позначено зміну конфігурації лінії боїв. Карта показує, що ворог просунувся від села Невське Луганської області до села Катеринівка Донецької області. Орієнтовне просування — майже 3 км.

Наступ РФ - ситуація на Лиманському напрямку станом на 8 квітня, DeepState Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, 2 квітня Фокус писав про можливий новий наступ ЗС РФ і про те, що про це думають в Верховній Раді та в Інституті вивчення війни. Аналітики ISW написали, що росіяни зібрали на Лиманському напрямку навчених військових-контрактників. На момент публікації звіту ішлося про пропорцію 10 до 1 на користь росіян. Мета командування ЗС РФ — повна окупація Луганської області, для чого слід просунутись у напрямку населених пунктів Борова та Лиман, пояснив інститут. Зі свого боку голова комітету ВР з нацбезпеки пояснив, що не бачить у росіян достатньо сил для нового наступу по усій довжині тисячокілометрового фронту.

Нагадуємо, 7 квітня військовий аналітик Олексій Гетьман розповів про наступ РФ, який може початись ще у квітні 2025 року.