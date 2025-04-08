"Видят слабые места": DeepState о наступлении ВС РФ на Лиманском направлении

На Лиманском направлении продолжается наступление Российской Федерации, которая продвинулась рядом с населенным пунктом Невское и пытается выйти глубже на правый берег реки Жеребец. В течение последних суток карта проекта DeepState показала прогиб линии фронта почти на 3 км. Ситуация под Лиманом обострилась, заявил аналитик проекта DeepState Роман Погорелый.

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Детали наступления ВС РФ на одном из направлений боев на Донбассе Погорелый рассказал в эфире Общественного радио.

Погорелый назвал "треугольник" из трех населенных пунктов на восточном фронте, где россияне усилили наступление — это Невское, Катериновка, Новомихайловка. Враг вплотную подобрался к окраинам Катериновки, а также села Новое, расположенного западнее, заметил аналитик. Согласно данным DeepState, подразделения ВС РФ атакуют живой силой и дронами, поэтому на данном отрезке фронта "сложно".

"[Ситуация] изменилась — ухудшилась, обострилась. Давление не прекращается. У них есть наращивание в пехоте, есть на наращивание в дронах. И там сложно", — сказал Погорелый.

Аналитик выразил надежду, что Силы обороны смогут стабилизировать обострение на Лиманском направлении. Он пояснил, что враг ищет слабо защищенные точки, бьет туда и получает преимущество. По его словам, именно таким образом несколько недель назад россияне оккупировали Невское, Ивановку, перешли на правый берег реки Жеребец.

"Я надеюсь, что ситуацию смогут стабилизировать, стабилизировать в плане того, чтобы сначала остановить натиск врага, потому что когда они имеют успехи, они видят какие-то слабые места, они начинают это развивать. Будем наблюдать, как будут развиваться события дальше. Пока что [события] не очень благоприятные", — прозвучало в эфире.

На сегодня нет ясности, какая цель наступления ВС РФ под Лиманом, отметил Погорелый. Среди прочего, он предположил, что россияне, вероятно, хотят выйти на село Грековку. Таким образом враг занял бы господствующие высоты в данной местности и смог бы держать под огневым контролем дорогу вдоль Оскола. Впрочем, по мнению аналитика, такое вряд ли произойдет в ближайшее время.

"Это очень далекие перспективы для них и вряд ли, надеюсь, они будут реализованы. Сейчас ситуация такова — что они видят, буди они просто лезут и все", — подытожил аналитик.

На карте DeepState по состоянию на 8 апреля обозначено изменение конфигурации линии боев. Карта показывает, что враг продвинулся от села Невское Луганской области до села Катериновка Донецкой области. Ориентировочное продвижение — почти 3 км.

Наступление РФ — ситуация на Лиманском направлении по состоянию на 8 апреля, DeepState Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Отметим, 2 апреля Фокус писал о возможном новом наступлении ВС РФ и о том, что об этом думают в Верховной Раде и в Институте изучения войны. Аналитики ISW написали, что россияне собрали на Лиманском направлении обученных военных-контрактников. На момент публикации отчета речь шла о пропорции 10 к 1 в пользу россиян. Цель командования ВС РФ — полная оккупация Луганской области, для чего следует продвинуться в направлении населенных пунктов Боровая и Лиман, пояснил институт. В свою очередь глава комитета ВР по нацбезопасности объяснил, что не видит у россиян достаточно сил для нового наступления по всей длине тысячекилометрового фронта.

Напоминаем, 7 апреля военный аналитик Алексей Гетьман рассказал о наступлении РФ, которое может начаться еще в апреле 2025 года.