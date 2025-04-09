Все більше вклинюються в оброну: в ЗСУ розповіли про ціль РФ на Новопавлівському напрямку

Російські окупанти зайняли позиції в районі Котлярівки та Федорівки на Днеччині і дедалі більше вклинюються в оборону ЗСУ, щоб вийти в напрямку Комара.

Related video

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його інформацією, на Новопавлівському напрямку ЗС РФ зайняли позиції східніше села Котлярівка та розпочали невеликі штурми в районі населеного пункту. Поки що їм не вдалося закріпитися за околиці села.

Також противник не залишає спроби атакувати у бік Троїцького. Тут почалися бої за село.

"В районі Богданівки, противник зайняв опорники піденно-західніше, по них працюють наші FPV-дрони. В напрямку Розливу — Багатиря поки без змін. Противник частково знаходиться у південній частині Федорівки", — розповів військовий.

Він додав, що спочатку ЗС РФ накривали Федорівку з артилерії, а потім почали з дрону розкидувати буклети із закликами здаватися в полон.

"Таким чином, ворог у цій зоні відповідальності теж не зупиняється та продовжує вклинюватися в нашу оборону, мета – вийти в напрямку до Комара", — підсумував "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 9 квітня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ змогли відбити у росіян частину селища Шевченка на Донеччині. Сили оборони після фактичної окупації ЗС РФ селища Шевченко на Донеччині вдалися до наступальних дій і змогли повернути контроль над частиною населеного пункту