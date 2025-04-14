"Фронт тріщить і треба забити дірку": боєць Сил оборони про бої на Покровському напрямку
На Покровському напрямку на Донеччині ЗС РФ мають просування. Вони просунулися в районі Удачного та змогли зайти до Валентинівки.
Про це повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".
За його інформацією, противник зміг просунутися зі сходу на північний-схід в селі Удачне. Сили оборони тут змогли "розібрати" укриття російських окупантів FPV-дронами. Там тривають бої та ворожі накати.
Також, за словами "Мучного", розширюється сіра зона південно-східніше від Котлиного до балки та у бік Вовкового. У промзоні східніше від села противник все ще залишається.
"В районі селища Шевченко наші козаки працюють FPV-дронами по противнику, група п**арків була ліквідована. У Лисівці триває бойова робота наших дронів, противник знищується у північній частині, в одну будівлю поспіль по 3–4 скиди летить", — проінформував "Мучной".
Також в районі Мирноградсько-Торецької агломерації ЗС РФ зайшли до Валентинівки та намагаються закріпитися у північній частині населеного пункту, щоб розпочати бої за Суху Балку.
"Якщо противник вийде до Олександрополя, відходити доведеться за річку Бичок на іншу лінію оборони, фронт тут тріщить і терміново треба забити дірку", — написав "Мучной".
У зведенні Генштабу ЗСУ 14 квітня повідомили, що на Покровському напрямку українські бійці зупинили 54 штурми росіян в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.
Нагадаємо, що ЗС РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська і висадити десант. Під прикриттям техніки росіяни також намагалися висадити десант.
Також повідомлялося, що російські окупанти на Донеччині проникають в шахту в районі села Котлине і накопичують там сили, щоб відрізати населений пункт від лінії оборони ЗСУ.