"Фронт тріщить і треба забити дірку": боєць Сил оборони про бої на Покровському напрямку

На Покровському напрямку на Донеччині ЗС РФ мають просування. Вони просунулися в районі Удачного та змогли зайти до Валентинівки.

Related video

Про це повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його інформацією, противник зміг просунутися зі сходу на північний-схід в селі Удачне. Сили оборони тут змогли "розібрати" укриття російських окупантів FPV-дронами. Там тривають бої та ворожі накати.

Також, за словами "Мучного", розширюється сіра зона південно-східніше від Котлиного до балки та у бік Вовкового. У промзоні східніше від села противник все ще залишається.

"В районі селища Шевченко наші козаки працюють FPV-дронами по противнику, група п**арків була ліквідована. У Лисівці триває бойова робота наших дронів, противник знищується у північній частині, в одну будівлю поспіль по 3–4 скиди летить", — проінформував "Мучной".

Також в районі Мирноградсько-Торецької агломерації ЗС РФ зайшли до Валентинівки та намагаються закріпитися у північній частині населеного пункту, щоб розпочати бої за Суху Балку.

"Якщо противник вийде до Олександрополя, відходити доведеться за річку Бичок на іншу лінію оборони, фронт тут тріщить і терміново треба забити дірку", — написав "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 14 квітня повідомили, що на Покровському напрямку українські бійці зупинили 54 штурми росіян в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська і висадити десант. Під прикриттям техніки росіяни також намагалися висадити десант.

Також повідомлялося, що російські окупанти на Донеччині проникають в шахту в районі села Котлине і накопичують там сили, щоб відрізати населений пункт від лінії оборони ЗСУ.