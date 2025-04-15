Опинилися в епіцентрі удару: у ЗСУ розповіли про бійців, які врятували жінку в Сумах (відео)

У Вербну неділю, 13 квітня, Росія завдала удару балістичними ракетами по центру Сум. В епіцентрі вибуху опинилися і бійці 21 окремої механізованої бригади — сержант Олексій із позивним "Сава" та його побратим Андрій, які кинулися на допомогу пораненим.

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В опублікованому репортажі про військовослужбовців 21-ї ОМБр ідеться про те, що перед ракетною атакою вони удвох зайшли в аптеку, щоб купити ліки, коли поруч пролунав перший вибух.

"Почули перший вибух і вийшли подивитися, що сталося. Побачили, що був приліт, що є поранені. Там були діти поранені, і жінка потребувала допомоги..." — почав розповідь боєць.

У момент, коли жінці надавали допомогу, пролунав другий вибух.

"Я навіть не пам'ятаю другого прильоту. Прокинувся, лежу на землі. Перевіряю: так, руки цілі, ноги... А нога десь там за мною бовтається. Я покликав побратима Андрія, він швидко дістав із машини аптечку. Ми затягнули турнікети, зупинили кров мені й жінці", — продовжив військовослужбовець.

За його словами, товариш негайно відвіз їх до лікарні. У Андрія — контузія, але він зміг виконати головне: завдяки його діям лікарі врятували ногу сержанта, а поранена жінка отримала своєчасну допомогу.

До початку повномасштабної війни "Сава" працював пекарем — мирна професія, яку він сподівається скоро повернути у своє життя. Однак поки що попереду лише тривале лікування.

"Після Перемоги знову пектиму хліб — для дружини, сина і мами. Вони чекають на мене на Кіровоградщині", — зізнався сержант.

Водночас боєць героєм себе не вважає.

"Якщо, не дай Боже, станеться схожа ситуація — зроблю саме так знову, без вагань", — сказав Олексій.

Ракетна атака ЗС РФ на Суми

У неділю, 13 квітня, російські війська завдали удару по центру міста Суми двома балістичними ракетами, оснащеними касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки загинуло понад 30 осіб, понад 100 дістали поранення. Потужний вибух спричинив численні пожежі: одночасно загорілося не менше десятка приватних автомобілів. Людей діставали з-під завалів буквально вручну.

Раніше повідомлялося, що перед ракетною атакою над Сумами приблизно півтори години висів ворожий безпілотник.