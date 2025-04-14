Дрон кружляв над містом півтори години: в Сумах пролунав вибух (відео)

У Сумах вдень понеділка, 14 квітня пролунав вибух через "Шахед", який лунав кружляв над містом приблизно півтори години.

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Про це повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

"Знову в місті Суми пролунав вибух. Це, мабуть, той шахед, який кружляв над містом приблизно півтори години. Все місто в диму", — зазначив він.

В Повітряних силах України перед цим попереджали про розвідувальні дрон у Сумському районі.

"У Сумському районі Сумщини та у Запорізькій області — активність розвідувальних БПЛА! Залучено засоби щодо їх збиття", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, Збройні сили РФ вдарили двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною по центру міста Суми. Внаслідок удару понад 30 людей загинуло, понад сто постраждалих. Після удару одночасно горів десяток приватних машин, людей діставали, як могли.

На атаку відреагував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він прокоментував балістичні удари РФ по Сумах, назвавши їх "жахливим".

Після удару міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін закликав піти у відставку голову ОВА Володимира Артюха. За словами очільника міста начебто Артюх тікав з місця удару РФ по Сумах, і при цьому "збивав дітей на своєму шляху".

Згодом Артем Семеніхін додав, що очільник області організував нагородження військових 177-ї бригади в обласному центрі, яке зазнало російської ракетної атаки. Під час удару по місту постраждали лише цивільні. Водночас жоден з військових не зазнав ушкоджень, адже нагородження відбувалось в укритті.