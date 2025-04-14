Дрон кружил над городом полтора часа: в Сумах прогремел взрыв (видео)

В Сумах днем понедельника, 14 апреля прогремел взрыв из-за "Шахеда", который кружил над городом примерно полтора часа.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

"Опять в городе Сумы прогремел взрыв. Это, видимо, тот шахед, который кружил над городом примерно полтора часа. Весь город в дыму", — отметил он.

В Воздушных силах Украины перед этим предупреждали о разведывательных дронах в Сумском районе.

"В Сумском районе Сумщины и в Запорожской области — активность разведывательных БПЛА! Привлечены средства по их сбиванию", — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, Вооруженные силы РФ ударили двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью по центру города Сумы. В результате удара более 30 человек погибли, более ста пострадавших. После удара одновременно горел десяток частных машин, людей доставали, как могли.

На атаку отреагировал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он прокомментировал баллистические удары РФ по Сумах, назвав их "ужасным".

После удара городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин призвал уйти в отставку главу ОГА Владимира Артюха. По словам главы города якобы Артюх убегал с места удара РФ по Сумах, и при этом "сбивал детей на своем пути".

Впоследствии Артем Семенихин добавил, что глава области организовал награждение военных 177-й бригады в областном центре, который подвергся российской ракетной атаке. Во время удара по городу пострадали только гражданские. В то же время ни один из военных не получил повреждений, ведь награждение происходило в укрытии.