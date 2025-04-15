Оказались в эпицентре удара: в ВСУ рассказали о бойцах, спасших женщину в Сумах (видео)

В Вербное воскресенье, 13 апреля, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по центру Сум. В эпицентре взрыва оказались и бойцы 21 отдельной механизированной бригады — сержант Алексей с позывным "Савва" и его побратим Андрей, которые бросились на помощь раненым.

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В опубликованном репортаже о военнослужащих 21-й ОМБр говорится, что перед ракетной атакой они вдвоем зашли в аптеку, чтобы купить лекарства, когда рядом прогремел первый взрыв.

"Услышали первый взрыв и вышли посмотреть, что произошло. Увидели что был прилет, что есть раненые. Там были дети раненые, и женщина нуждалась в помощи…" — начал рассказ боец.

В момент, когда женщине оказывали помощь, раздался второй взрыв.

"Я даже не помню второго прилета. Очнулся, лежу на земле. Проверяю: да, руки целы, ноги… А нога где-то там за мной болтается. Я позвал побратима Андрея, он быстро достал из машины аптечку. Мы затянули турникеты, остановили кровь мне и женщине", — продолжил военнослужащий.

По его словам, товарищ немедленно отвез их в больницу. У Андрея — контузия, но он смог выполнить главное: благодаря его действиям врачи спасли ногу сержанта, а раненая женщина получила своевременную помощь.

До начала полномасштабной войны "Савва" работал пекарем — мирная профессия, которую он надеется скоро вернуть в свою жизнь. Однако пока впереди лишь длительное лечение.

"После Победы снова буду печь хлеб — для жены, сына и мамы. Они ждут меня на Кировоградщине", — признался сержант.

В то же время боец героем себя не считает.

"Если, не дай Бог, произойдет похожая ситуация — сделаю именно так снова, без колебаний", — сказал Алексей.

Ракетная атака ВС РФ на Сумы

В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удар по центру города Сумы двумя баллистическими ракетами, оснащенными кассетной боевой частью. В результате атаки погибло более 30 человек, свыше 100 получили ранения. Мощный взрыв вызвал многочисленные пожары: одновременно загорелось не менее десятка частных автомобилей. Людей доставали из-под завалов буквально вручную.

Ранее сообщалось, что перед ракетной атакой над Сумами примерно полтора часа висел вражеский беспилотник.