Россия атаковала Одессу БпЛА: в городе поднялся пожар, детали

Ночью 16 марта российская армия атаковала Одессу ударными БпЛА. Дроны двигались несколькими волнами, в городе прозвучала серия мощных взрывов. В результате атаки зафиксирован пожар и разрушения гражданской инфраструктуры.

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Фокус собрал информацию относительно ночной атаки Одессы 16 апреля.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 00:42 часов. В Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили о группе ударных беспилотников, которые двигались в направлении города из акватории Черного моря.

Скриншот | сообщение об угрозе

Городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах. Через несколько минут он сообщил о взрывах в городе.

Мониторинговые каналы сообщали о работе противовоздушной обороны в городе.

Около 01:50 часов Труханов рапортовал о мощных взрывах в Одессе.

Вскоре стало известно о первых последствиях вражеской атаки БпЛА по Одессе. Местные СМИ сообщили о пожаре, который поднялся в городе после атаки.

В областной военной администрации также обнародовали первые данные о ночном обстреле. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что в городе есть пожар и разрушения. В частности он отметил, что пострадал жилой дом.

Также в ведомстве отметили, что на места, которые попали под атаку БпЛА, выехали оперативные службы. Информации о жертвах или пострадавших в результате атаки по Одессе пока не поступало.

Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают экстренные службы.

Напомним, ранее Фокус узнавал о бойцах, которые оказались в центре удара баллистических ракет по Сумах 13 апреля и спасли женщину, пострадавшую от обстрела. Об этой истории стало известно 15 апреля.

Также известны последствия атаки БпЛА по России ночью 15 апреля: более 100 ударных дронов атаковали РФ, в Курске показали шарики, которыми были снаряжены беспилотники. Об этом Фокус писал 15 апреля.