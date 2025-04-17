РФ атаковала Николаев неизвестным реактивным дроном: что известно

Николаевская областная государственная администрация сообщила о пожаре на месте попадания. Местные паблики пишут, что беспилотник упал на склад в Ингулецком районе.

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О попадании дрона сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Сообщение Виталия Кима Фото: скриншот

Вечером 17 апреля в 19.23 в Николаевской области объявили воздушную тревогу. В то же время в Николаеве в одном из районов слышали звук взрыва. Уже в 19.30 объявили отбой тревоги.

Местные Telegram-каналы сообщали о дыме после взрыва. Впоследствии глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал пост о том, что город атаковал реактивный БпЛА.

"Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", — сообщил Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что, по предварительной информации, жилой сектор не пострадал.

Впоследствии на Telegram-канале "Николаевский Ванек" появилась информация о том, что Николаев атаковала "пародия из палок на нашу ракету-дрон".

"Пока не начали это разносить как супербольшую опасность и новость, сообщу, что пока неизвестно ничто о пострадавших, на месте пожар хозяйственных товаров: горят швабры, мыло и прочее. Пожарные службы уже работают", — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 апреля ВС РФ запустили "Шахеды" по Одессе и подожгли несколько домов в разных районах города. Между тем 17 апреля загорелось в воинской части города Шуя Ивановской области, в которой дислоцируется ракетная 112 бригада ВС РФ.