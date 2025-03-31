Трамп погрожує Путіну: чи дозрів президент США до сценарію "мир через силу"

Президент США, якого цитують американські ЗМІ, заявив, що був вкрай розлючений ідеєю Путіна про зовнішнє управління в Україні. Як наслідок — Трамп пригрозив РФ митом і тарифами на нафту до 50% при провалі мирних перемовин. Коли Білий дім може вдатися до такого кроку, і чи є в американському арсеналі, окрім санкцій, інші методи тиску на Москву, з’ясовував Фокус.

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Дональд Трамп прокоментував ідею Путіна щодо запровадження в Україні зовнішнього управління під егідою ООН та проведення президентських виборів. В інтерв’ю NBC News президент США заявив, що був "розлючений" і "дуже злий" на свого російського колегу.

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це провина Росії, я введу вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії. Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту з Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах… Буде введено тариф у 25-50 % на всю нафту", — наголосив голова Білого дому.

Окремо Трамп зазначив, що Путін знає про його реакцію, додавши, що у нього "дуже добрі стосунки з ним і гнів швидко розсіється якщо той вчинить правильно".

Дещо згодом у розмові з журналістами на борту Air Force One Трамп заявив, що для Кремля існує певний "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню. "Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий", — зауважив американський лідер, не вказавши при цьому навіть приблизні календарні терміни "психологічного дедлайну". В той же час президент Фінляндії Александр Стубб, після багаточасової зустрічі і гри в гольф з паном Трампом у Флориді минулого вікенду, розповів, що запропонував президенту США встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї. Чи погодився голова Білого дому з такою пропозицією достеменно невідомо, але факт полягає в тому, що ближчими днями Трамп знову планує провести телефонну розмову з Путіним.

Чому Трамп перебуває в полоні ілюзій відносно Путіна

На цьому етапі у Дональда Трампа вже присутнє розуміння того, що російська сторона усіляко затягує мирний процес, констатує у розмові з Фокусом політолог, керівник політико-правових програм "Українського центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

"Але попри певне усвідомлення того, що РФ веде маніпулятивну гру, Трамп, на превеликий жаль, все ще перебуває в полоні ілюзій, вірячи у те, що з Путіним зрештою таки вдасться домовитися. В цьому контексті, заява Трампа про його намір незабаром знову поговорити з Путіним — яскраве цьому свідчення. Я боюся, що після нової розмови Трамп буде більш оптимістично налаштований до Москви, ніж зараз, бо Путін знає, як виторговувати різноманітні преференції для Російської Федерації", — зауважує експерт.

Експерт: "У Дональда Трампа вже присутнє розуміння того, що російська сторона усіляко затягує мирний процес" Фото: Getty Images

Політолог прогнозує, що невдовзі після чергових телефонних перемовин по лінії Білий дім-Кремль, буде ініційовано новий раунд контактів у Саудівській Аравії "з якимись новими документами, які навряд чи наблизять всеосяжне перемир’я, якого так хоче Трамп".

"На мій погляд, десь за кілька тижнів, ближче до 20 -30 квітня, Трампу, врешті-решт, доведеться ухвалювати вкрай непросте рішення: або виводити американців з мирного перемовного процесу, який не приносить того результату, на який він розраховує, або ж посилювати тиск на Російську Федерацію. І тут мова йде, до речі, не лише про санкції. У Трампа є ще один дуже гарний механізм — військово-технічна допомога Україні. Цей механізм може бути набагато більш дієвим, аніж санкції. Бо, як то кажуть, санкції — санкціями, а сто чи двісті ракет ATACMS принесуть більш відчутний ефект, ніж навіть 25% тарифів чи мит на російську нафту", — підкреслює Ігор Рейтерович.

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Політолог прогнозує, що у разі, якщо Білий дім зрештою зробить ставку на більш серйозну військово-технічну підтримку України, Дональд Трамп значно активізує відносини з Європейським Союзом (ЄС), змушуючи РФ уважніше прислухатись до пропозицій Вашингтону.

"Насправді інструментарію, який дозволяє реально тиснути на Росію, у Трампа достатньо. Питання полягає лише в наявності політичної волі. Поряд з тим, слід розуміти, що сценарій посилення підтримки України необов’язково має бути публічним. Це може бути зроблено не публічно, але так, що всі – передусім, Росія – відчують наслідки такого кроку адміністрації Трампа", — акцентує експерт.

Ігор Рейтерович підкреслив: "Не думаю, що Трамп станом на зараз готовий до сценарію посилення підтримки України, але я б його повністю не знімав з порядку денного. Чому? Тому що це може бути вигідна США історія в тому плані, що частину зброї для України може купити Європа і Трамп це продасть американцям так, що ми, мовляв, не просто поставили зброю, а й досить непогано на цьому заробили. Так що цей сценарій цілком реалістичний, але багато що залежатиме від поведінки Путіна, зокрема від того кине чи не кине він якусь "кістку" Трампу до 30 квітня".

Чи дійсно у Трампа мало козирів у грі з тиском на Росію

Констатувавши, що у Трампа наразі все ще залишається "гаряче бажання" досягти результату щодо повного припинення режиму вогню, якщо не до Великодня, то бодай до ста днів свого президентства 30 квітня, голова Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко у розмові з Фокусом зазначив: "Попри те, що Трамп усвідомлює, що Путін усіляко затягує час, нинішні погрози президента США насправді принципово нічим не відрізняються від тарифних погроз РФ, які він озвучував дещо раніше".

Між тим, на переконання політолога, свіжі заяви очільника Білого дому з практичної точки зору є досить неоднозначними. "З одного боку, ми бачимо, що ще з 12 березня не пролонговано ліцензію Мінфіну США, яка дозволяла розраховуватися за російські енергоносії всупереч американським санкціям. З іншого боку, пролонговані ліцензії щодо розрахунків за російське блакитне паливо, наприклад, для Угорщини і Туреччини. Тобто, наразі тривають паралельні процеси, де Москві дають і пряник, і трішечки батогом. І поки що Трамп продовжує притримуватися такої тактики. При цьому, зауважте, що Трамп говорить про вторинні мита, а це означає, що під торгівельні санкції США підпадатимуть країни, які купуватимуть у РФ нафту і нафтопродукти. Тобто, йдеться не про безпосередні санкції відносно РФ, а про санкції проти покупців", — підкреслює Ігор Чаленко.

Експерт: "Насправді інструментарію, який дозволяє реально тиснути на Росію, у Трампа достатньо" Фото: Getty Images

Загалом експерт вважає, що у Трампа є можливості тиску на Москву і мова йде не лише про санкції. В цьому контексті політолог нагадує, що у кишені американського президента знаходиться щонайменше невикористаних $3,8 млрд по програмі підтримки України адміністрацією Байдена. Задля за діяння цих коштів на користь Києва, зауважує експерт, не потрібні додаткові рішення Конгресу і все залежить лише від волі безпосередньо Трампа. У разі, якщо Дональд Трамп не посилюватиме тут і зараз тиск на Москву, акцентує Ігор Чаленко, то де-факто він слідуватиме по московському треку, стаючи заручником все нових і нових забаганок Путіна.

Підсумовуючи, експерт констатував, що насправді у Трампа не настільки вже й багато козирів, як він сам вважає, а Вашингтон у мирному контексті потрібен Москві, передусім, для виходу на кейс а ля "Ялта. 2.0".