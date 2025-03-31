Трамп погрожує Путіну: чи є тут шанс для України

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Трамп погрожує Путіну. Наш шанс чи не наш шанс?

Заява Трампа каналу NBC про введення мит і вторинних санкцій на російську нафту — дуже вивірена заява для одного "клієнта" — для Путіна.

Але є ряд важливих нюансів, які треба пояснити. Почну з причин появи цієї заяви:

Глибинний народ США не розуміє, чому Трамп не атакує Путіна. Зверніть увагу на соціологію, яка показує, що проти приєднання Канади, як 51-го штату, виступає 57%, а Гренландії — 49%. За приєднання — в обох випадках в районі 20%. От ці умовні 20-25% — це незламне ядро Трампа. Інші — коливаються або проти. Трамп не зможе не звертати на це увагу. Це ж стосується і нас. ⁠Трамп днями заявив, що Путін тягне час, і дав зрозуміти, що ця стратегія для нього не нова. Простіше кажучи, він розуміє, що його дурять, але ще не готовий до того, щоб ескалювати ситуацію. Його заява — це ще не про ескалацію. Це попередження. Після цієї заяви і в Путіна, і в Трампа дещо звужується поле для маневру, якщо тему не переводять на щось інше (недаремно зʼявилася заява про страшні удари по Ірану).

Станом на зараз Путін не готовий зупиняти війну. Його може зупинити лише страх за життя. Але до цього, як виглядає, ще далеко. І поки він, схоже не вірить у швидкі санкції. Чому?

тому, що це процес, перші результати якого зʼявляться не раніше ніж через 6-9 місяців;

дуже схоже на те, що Путін справді вірить, що Україна посиплеться в ході літньої кампанії (Київ за три дні-2).

Путін вважає, що Трамп потребуватиме його в переговорах з Китаєм, а відтак, далі слів Трамп не піде.

А тепер про нас. Трамп змушений мислити в категоріях рейтингів підтримки громадянами США тих чи інших рішень. У нас нема задачі врятувати світ і тим більше врятувати світ від Трампа. Наша ціль — грати в гру: Путіни маніпулює Трампом. І це абсолютно можливо. Просто потрібно памʼятати, що це головна гра. А дулю тикати можна буде і пізніше.

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