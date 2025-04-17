Останній шанс на перемир'я: чи слід очікувати Великоднього "дива" за три дні

У середу, 16 квітня Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці — до 6 серпня включно. Чи означає це, що офіційний Київ остаточно втратив віру у швидке перемир’я за посередництва Трампа, з’ясовував Фокус.

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Про те, що Верховна Рада (ВР), причому конституційною більшістю, підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні повідомив у своєму Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк: "Парламент 15-ий раз за це скликання схвалив №13172 продовження до 06 серпня (на 90 днів) воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 357 народних обранців, проти — 1 (представник ЄС Олексій Гончаренко — ред.). Також підтримано законопроект №13173 про продовження мобілізації до 6 серпня. За це рішення проголосували 346 нардепів, 1 — проти і 1 утримався".

Слід зауважити, що голосування нардепів є показовим з точки зору просування процесу мирного врегулювання, зокрема, досягнення до Великодня режиму припинення вогню, якого домагається адміністрація Трампа. Днями спецпредставник президента США Стів Віткофф, який нещодавно провів у РФ переговори з Путіним, зауважив "суттєвий прогрес" у цьому напрямку.

Відомо, що зупинення мобілізації є однією з двох публічно озвучених персонально Путіним умов для згоди Москви на перемир’я (друга умова — припинення постачань західної допомоги Києву). Отже, очевидно, що Банкова, продовжуючи мобілізацію, дає зрозуміти, що цю умову стовідсотково не виконуватиме.

Єгор Чернєв зазначив, що рішення про воєнний стан та продовження мобілізації можна скасувати достроково

З іншого ж боку, це не означає, що перемовний трек остаточно провалився, оскільки рішення про воєнний стан та продовження мобілізації можна скасувати достроково в будь-який момент. Про ймовірність такого сценарію вже, до речі, заявив нардеп від правлячої "Слуги народу" Єгор Чернєв. "Продовження воєнного стану не означає, що він обов’язково діятиме весь цей термін. Якщо буде досягнуто миру, це буде переглянуто. Верховна Рада в будь-який день у будь-який час може зібратися і проголосувати про припинення воєнного стану, навіть не чекаючи закінчення цих 90 днів", — наголосив представник пропрезидентської фракції.

Проти продовження воєнного стану проголосував лише представник ЄС Олексій Гончаренко

Думки експертів стосовно того, чиї і, власне, які кроки все ще можуть привести до Великоднього перемир’я, дещо розділилися.

Якого елементу бракує у формулі Великоднього перемир’я

Зокрема, політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом констатував: "У формулі Великоднього перемир’я бракує одного елементу — політичної та практичної згоди російського агресора. Україна ще з 11 березня цілком і повністю погодилася на режим припинення вогню і на сьогодні ми від цієї позиції не відступаємо. А те, що РФ протиснула енергетичне перемир’я, яке по факту так і не запрацювало, адже понад 30 разів вже порушене — питання друге. Україна ж продовженням воєнного стану та мобілізації де-факто фіксує те, що російський агресор не йде на компроміс, який хочуть бачити і у Києві, і у Вашингтоні, і в європейських столицях".

На думку експерта, загалом шанси на перемир’я залежать виключно від того, як Захід може натиснути на Путіна та його оточення. "М’яч наразі на полі Москви, гол мають забити наші американські партнери, які говорять про прогрес у спілкуванні з Росією, але, на жаль, ми бачимо лише ескалацію. Втім, позитив все ще можливий у разі комплексної політики впливу західних держав на російського агресора з одного боку і подальших реальних наказів, які надає Путін — з іншого. Зрештою, війна розпочалася по наказу Путіна і по такому ж самому наказу вона може бути або призупинена, або ж навпаки — піти шляхом подальшої ескалації", — підсумовує Ігор Чаленко.

Чому перемир’я неможливе без української капітуляції

Своєю чергою політолог Олександр Кочетков у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Життя наразі таке, що трапитися будь-якої миті може все, що завгодно, але вірогідність досягнення так званого Великоднього перемир’я, на жаль, мінімальна. Проблема полягає в тому, що Трамп живе у власному вигаданому світі, в якому Путін дуже хоче миру, а Україна розпочала цю війну. І зараз, судячи з деяких заяв представників США, саме Україна хоче продовжувати цю війну, при тому, що агресор на нашій території руйнує наші міста і вбиває наших людей. Уява ж Трампа малює іншу картину, тому його мирні зусилля в результаті призводять до зворотного ефекту, і Путін, зрозумівши, що потрібен Трампу, в тому числі в його планах боротьби з Китаєм, нахабніє з кожним днем".

Експерт: "Трамп живе у власному вигаданому світі, в якому Путін дуже хоче миру, а Україна розпочала війну" Фото: Getty Images

Наразі у Путіна, вважає політолог, фактично розв’язані руки і саме тому він значно посилив удари по мирних громадянах України: "Для чого Путін масштабував ракетно-дронові атаки? Для того, щоб терором змусити українців тиснути на владу з тим, аби вона пішла на усі кремлівські вимоги, включно з юридичною втратою 4-х областей. Тобто, якщо ми говоримо про ймовірність миру, то так, він можливий і до Великодня, але в одному випадку — Україна публічно капітулює і Зеленський підпише укази про визнання Криму та областей, які РФ повністю не окупувала. Теоретично цей сценарій можливий, але уявити собі це на практиці я особисто не можу взагалі".

Найімовірніше, якраз під час Великодніх свят, прогнозує Олександр Кочетков, може статися "щось дуже неприємне", зокрема зросте вірогідність ударів з боку РФ по скупченню людей, які підуть до храмів. "Насправді миру Путін хоче лише у фантазіях Трампа і окремих його соратників, зокрема Віткоффа", — резюмує експерт.

Процес перемир’я знаходиться у тупиковому положенні

Водночас політолог Тарас Загородній, коментуючи Фокусу вірогідність досягнення Великоднього перемир’я, зауважив наступне: "З огляду на абсолютно неприйнятні вимоги росіян, від яких вони не збираються відступати, Великоднє перемир’я виглядало і виглядає не інакше, як фантастика. Трамп, навіть при бажанні, не може виконати путінські забаганки, які стосуються не лише територіальних посягань, а й, наприклад, не прийняття України до НАТО. Ну, і крім того, Москва наполягає, що 30-денне перемир’я можливе лише у разі припинення в Україні мобілізації, надання Києву розвідданих і військової допомоги з боку західних держав тощо. Європейський Союз (ЄС) вже відповів, що цього не буде і навіть американці підтримали ідентичну позицію. Таким чином, можна констатувати, що процес перемир’я на даному етапі знаходиться у тупиковому положенні".

Експерт: "У Путіна фактично розв'язані руки і саме тому він значно посилив удари по мирних громадянах України" Фото: Getty Images

У цьому контексті, зазначає політолог, заяви спецпредставника президента США Стіва Віткоффа слід сприймати, як спробу видати бажане за дійсне: "Віткофф, попри його обіцянку Трампу швидко "порєшать" з росіянами, бачить, що це нереально і тому починає розповідати російські народні казки про перемовний прогрес. І усі його заяви про те, що Путін, мовляв, прагне миру — це насправді прояв не сили, а безсилля, тому що все виявилося значно складніше і точок дотику з РФ немає навіть по нафті, "Роскосмосу" і так далі. Тобто вони в глухому куті".

Прогнозуючи, що "ми скоро будемо втрачати Віткоффа" як перемовника в процесі мирного врегулювання, Тарас Загородній припустив, що надалі першу скрипку в треку російсько-української війни гратиме Держдеп на чолі з Марком Рубіо. Таку перспективу експерт вважає оптимістичною, оскільки за подібного сценарію, на його думку, позиція офіційного Вашингтона буде відкоригована в бік посилення підтримки України.