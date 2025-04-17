Последний шанс на перемирие: следует ли ожидать Пасхального "чуда" через три дня

В среду, 16 апреля Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца — до 6 августа включительно. Означает ли это, что официальный Киев окончательно потерял веру в скорое перемирие при посредничестве Трампа, выяснял Фокус.

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О том, что Верховная Рада (ВР), причем конституционным большинством, поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине сообщил в своем Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк: "Парламент 15-ый раз за этот созыв одобрил №13172 продление до 06 августа (на 90 дней) военного положения. За соответствующее решение проголосовали 357 народных избранников, против — 1 (представитель ЕС Алексей Гончаренко — ред.). Также поддержан законопроект №13173 о продлении мобилизации до 6 августа. За это решение проголосовали 346 нардепов, 1 — против и 1 воздержался".

Следует заметить, что голосование нардепов является показательным с точки зрения продвижения процесса мирного урегулирования, в частности, достижения к Пасхе режима прекращения огня, которого добивается администрация Трампа. На днях спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который недавно провел в РФ переговоры с Путиным, отметил "существенный прогресс" в этом направлении.

Известно, что остановка мобилизации является одним из двух публично озвученных персонально Путиным условий для согласия Москвы на перемирие (второе условие — прекращение поставок западной помощи Киеву). Таким образом, очевидно, что Банковая, продолжая мобилизацию, дает понять, что это условие стопроцентно не будет выполнять.

Егор Чернев отметил, что решение о военном положении и продлении мобилизации можно отменить досрочно

С другой же стороны, это не означает, что переговорный трек окончательно провалился, поскольку решение о военном положении и продлении мобилизации можно отменить досрочно в любой момент. О вероятности такого сценария уже, кстати, заявил нардеп от правящей "Слуги народа" Егор Чернев. "Продление военного положения не означает, что оно обязательно будет действовать весь этот срок. Если будет достигнут мир, это будет пересмотрено. Верховная Рада в любой день в любое время может собраться и проголосовать о прекращении военного положения, даже не дожидаясь окончания этих 90 дней", — подчеркнул представитель пропрезидентской фракции.

Против продления военного положения проголосовал только представитель ЕС Алексей Гончаренко

Мнения экспертов относительно того, чьи и собственно какие шаги все еще могут привести к Пасхальному перемирию, несколько разделились.

Какого элемента не хватает в формуле Пасхального перемирия

В частности, политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом констатировал: "В формуле Пасхального перемирия не хватает одного элемента — политического и практического согласия российского агрессора. Украина еще с 11 марта целиком и полностью согласилась на режим прекращения огня и на сегодня мы от этой позиции не отступаем. А то, что РФ продавила энергетическое перемирие, которое по факту так и не заработало, ведь более 30 раз уже нарушено — вопрос второй. Украина же продолжением военного положения и мобилизации, де-факто фиксирует то, что российский агрессор не идет на компромисс, который хотят видеть и в Киеве, и в Вашингтоне, и в европейских столицах".

По мнению эксперта, в целом шансы на перемирие зависят исключительно от того, как Запад может надавить на Путина и его окружение. "Мяч сейчас на поле Москвы, гол которой должны забить наши американские партнеры, которые говорят о прогрессе в общении с Россией, но, к сожалению, мы видим только эскалацию. Впрочем, позитив все еще возможен в случае комплексной политики влияния западных государств на российского агрессора с одной стороны и дальнейших реальных приказов, которые дает Путин — с другой. В конце концов, война началась по приказу Путина и по такому же приказу она может быть или приостановлена, или же наоборот — пойти по пути дальнейшей эскалации", — заключает Игорь Чаленко.

Почему перемирие невозможно без украинской капитуляции

В свою очередь политолог Александр Кочетков в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Жизнь сейчас такова, что случиться в любой момент может все, что угодно, но вероятность достижения так называемого Пасхального перемирия, к сожалению, минимальна. Проблема заключается в том, что Трамп живет в собственном вымышленном мире, в котором Путин очень хочет мира, а Украина начала эту войну. И сейчас, судя по некоторым заявлениям представителей США, именно Украина хочет продолжать эту войну, при том, что агрессор на нашей территории разрушает наши города и убивает наших людей. Воображение же Трампа рисует другую картину, поэтому его мирные усилия в итоге приводят к обратному эффекту и Путин, поняв, что нужен Трампу, в том числе, в его планах борьбы с Китаем, наглеет с каждым днем".

Эксперт: "Трамп живет в собственном вымышленном мире, в котором Путин очень хочет мира, а Украина начала войну" Фото: Getty Images

Сейчас у Путина, считает политолог, фактически развязаны руки и именно поэтому он значительно усилил удары по мирным гражданам Украины: "Для чего Путин масштабировал ракетно-дронные атаки? Для того, чтобы террором заставить украинцев давить на власть с тем, чтобы она пошла на все кремлевские требования, включая юридическую потерю 4-х областей. То есть, если мы говорим о вероятности мира, то да, он возможен и до Пасхи, но в одном случае — Украина публично капитулирует и Зеленский подпишет указы о признании Крыма и областей, которые РФ полностью не оккупировала. Теоретически этот сценарий возможен, но представить себе это на практике я лично не могу вообще".

Скорее всего, как раз во время Пасхальных праздников, прогнозирует Александр Кочетков, может произойти "что-то очень неприятное", в частности возрастет вероятность ударов со стороны РФ по скоплению людей, которые пойдут в храмы. "На самом деле мира Путин хочет только в фантазиях Трампа и отдельных его соратников, в частности Виткоффа", — резюмирует эксперт.

Процесс перемирия находится в тупиковом положении

В то же время политолог Тарас Загородний, комментируя Фокусу вероятность достижения Пасхального перемирия, отметил следующее: "Учитывая абсолютно неприемлемые требования россиян, от которых они не собираются отступать, Пасхальное перемирие выглядело и выглядит не иначе, как фантастика. Трамп, даже при желании, не может выполнить путинские прихоти, которые касаются не только территориальных посягательств, но и, например, не принятия Украины в НАТО. Ну, и кроме того, Москва настаивает, что 30-дневное перемирие возможно только в случае прекращения в Украине мобилизации, предоставления Киеву разведданных и военной помощи со стороны западных государств, и тому подобное. Европейский Союз (ЕС) уже ответил, что этого не будет и даже американцы поддержали идентичную позицию. Таким образом, можно констатировать, что процесс перемирия на данном этапе находится в тупиковом положении".

Эксперт: "У Путина фактически развязаны руки и именно поэтому он значительно усилил удары по мирным гражданам Украины" Фото: Getty Images

В этом контексте, отмечает политолог, заявления спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа следует воспринимать, как попытку выдать желаемое за действительное: "Уиткофф, несмотря на его обещание Трампу быстро "порешать" с россиянами, видит, что это нереально и поэтому начинает рассказывать русские народные сказки о переговорном прогрессе. И все его заявления о том, что Путин, мол, стремится к миру — это на самом деле проявление не силы, а бессилия, потому что все оказалось значительно сложнее и точек соприкосновения с РФ нет даже по нефти, "Роскосмосу" и так далее. То есть, они в тупике".

Прогнозируя, что "мы скоро будем терять Уиткоффа" в качестве переговорщика в процессе мирного урегулирования, Тарас Загородний предположил, что в дальнейшем первую скрипку в треке российско-украинской войны будет играть Госдеп во главе с Марком Рубио. Такую перспективу эксперт считает оптимистичной, поскольку при подобном сценарии, по его убеждению, позиция официального Вашингтона будет откорректирована в сторону усиления поддержки Украины.