Атака "Шахедов" на Днепр: возросло количество погибших, пылали общежития и авто, — ГСЧС (фото)

Из-за атаки дронов-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации в Днепре погибла несовершеннолетняя. Во время удара в ночь на 17 апреля горело в нескольких частях города, повреждены здания учебного заведения, сгорели автомобили, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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О ситуации в Днепре после атаки российских "Шахедов" служба рассказала в Telegram-канале. Фокус собрал информацию других ведомств о трагических событиях в городе.

Сообщение ГСЧС появилось в сети в 6:47 17 апреля. Согласно данным спасателей, дроны ВС РФ унесли жизни у трех человек (ранее сообщали об одном погибшем). Кроме того, получили ранения 28 украинцев, среди них — четверо детей, указано в сообщении.

Российские дроны повредили здания учебного заведения и общежитие, написала ГСЧС. Также есть разрушения на пищевом предприятии, сгорели несколько автомобилей. Из-за ночной атаки начались пожары в нескольких районах Днепра, уточнили спасатели. По состоянию на утро их потушили. О масштабности возгораний свидетельствует количество средств, которые привлекли к борьбе: 37 спецмашин ГСЧС и почти 180 спасателей.

В заметке службы размещено несколько фото с мест ударов российских "Шахедов" по Днепру. На одном фото видим административное здание, у которого дымит крыша, и две пожарные машины.

Атака "Шахедов" на Днепр — спасатели в центре города Фото: ГСЧС

На других фото — полностью сожженные две машины на стоянке и пожарные, которые тушили огонь рядом с жилыми домами.

Атака "Шахедов" на Днепр — выгоревший автомобиль Фото: ГСЧС Атака "Шахедов" на Днепр — пожар возле дома Фото: ГСЧС

Атака "Шахедов" на Днепр — детали

Полиция уточнила, что дроны ВС РФ, среди прочего, повредили типографию, почту, админздание, магазины. С заявлениями о повреждении имущества обратилось уже 70 человек, говорится в сообщении правоохранителей. Среди жертв — девушка 2008 года рождения, указано в сообщении Национальной полиции.

Тем временем глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 7:27 обновил данные о количестве раненых — их уже 30. 16 раненых остаются в больнице, есть один человек в тяжелом состоянии. Чиновник сообщил, что силы ПВО сбили 10 ударных дронов-камикадзе, а во время атаки повреждено с десяток частных и столько же многоквартирных домов, сгорели полтора десятка авто.

Городской голова Днепра Борис Филатов ночью написал, что преодоление последствий российского удара продлится до утра. Чиновник пояснил, что работают коммунальные службы, обследуют частную застройку. По его словам, из-за воздушной атаки ВС РФ повреждены 15 домов.

Между тем первые предупреждения о вылете российских ударных дронов в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появились около 19:54 16 апреля. В течение нескольких следующих часов командование информировало о движении дронов, которые добрались до Днепра в 21:52 и 22:23. Несколько вражеских беспилотников петляли над Днепропетровской областью до 4 часов 17 апреля, свидетельствует серия записей в канале Воздушных сил.

Фокус писал о первых последствиях атаки БПЛА на Днепр. Беспилотники атаковали город поздно вечером 16 апреля. Граждане сообщили о серии сильных взрывов в нескольких районах города. На фото с места событий — пожары и дым. В первые минуты после атаки сообщили об одной погибшей — молодой девушке, написал Филатов. Также чиновник уточнил, что российский удар повредил мэрию, расположенную в центре города. Среди раненых — ребенок в возрасте 9 месяцев, добавила военная администрация.

Напоминаем, накануне, в ночь на 16 апреля, ВС РФ атаковали "Шахедами" Одессу: полностью выгорели несколько жилых домов. 13 апреля россияне ударили баллистикой по Сумах, унеся жизни у 35 человек.