Не сработал командир или действует российская "крыса": какие причины удара РФ по Сумам (видео)

Генерал-майор запаса Сергей Кривонос высказался относительно атаки Российской Федерации на Сумы 13 апреля и относительно бригады Сил обороны Украины, которая, вероятно, участвовала в праздничных мероприятиях. По его мнению, командир бригады должен был отказаться от мероприятий из-за угрозы от россиян. Народный депутат и член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко говорит об утечке информации от военных, прозвучало в эфире медиа "Радио Свобода".

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Атака на Сумы - комментарии Федиенка и Кривоноса

Федиенко и Кривонос ответили на вопрос, кто причастен и кто должен был бы ответить за события, в результате которых 13 апреля погибли 35 человек и более 100 ранены. При этом обсуждалось возможное награждение бойцов 117 бригады Сил Территориальной обороны, о котором говорила нардеп Марьяна Безуглая и мэр Конотопа Артем Семенихин. Федиенко заявил, что Семенихин ведет себя слишком эмоционально, тогда как нардепы планируют обсудить ситуацию в закрытом режиме и уже обратились в контрразведку и другие спецслужбы. Также политик отметил, что подозревают работу российской "крысы".

"Часто россияне заранее узнают о событиях, которые хотят сделать военнослужащие. Это свидетельствует о том, что, возможно, где-то есть "крыса" — это тот канал утечки информации, которым пользуются россияне. Уже открыли уголовное дело, чтобы выяснить причину халатности, халатности, утечки информации, еще чего-то", — сказал Федиенко.

В свою очередь Кривонос подчеркнул, что нужно установить ответственных за события в Сумах и обязательно их наказать, и тогда, вероятно, таких случаев больше не произойдет. По его мнению, есть вопросы не столько к людям, которые организовывали торжества, сколько к тем, кто из военных приказал их провести.

"На войне такие вещи недопустимы. [Здесь вопрос] к тем, кто за эти подразделения отвечал. Зачем было идти на встречу, когда надо было четко сказать: "Уважаемые руководители области и города я не буду собирать людей своих людей в центре города". В этом командир не сработал", — заявил генерал-майор запаса.

Атака на Сумы — детали

Отметим, утром 13 апреля ВС РФ атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами, которые ударили по центру города. Одна из ракет попала по конгресс-холлу Сумского государственного университета, а вторая имела кассетную боевую часть, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх. Нардеп Марьяна Безуглая упрекнула военных, поскольку, по ее данным, в Сумах проводили награждение 117 бригады. Тем временем мэр Конотопа возложил ответственность за трагедию на Артюха и призвал его уйти в отставку.

14 апреля Артюх прокомментировал подозрения и обвинения. В комментарии "Суспільному" чиновник заявил, что просто подписал представление о проведении награждения. Кто же обратился о проведении мероприятия в Сумах, чиновник не сказал.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ на Сумы, назвав ее "ошибкой". Тем временем в медиа рассказали о 13-летнем мальчике Кирилле Ильяшенко, который спасал людей в Сумах.