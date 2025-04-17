Атака "Шахедів" на Дніпро: зросла кількість загиблих, палали гуртожитки та авто, — ДСНС (фото)

Через атаку дронів-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації у Дніпрі загинула неповнолітня. Під час удару в ніч на 17 квітня палало у кількох частинах міста, пошкоджено будівлі навчального закладу, згоріли автомобілі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Про ситуацію в Дніпрі після атаки російських "Шахедів" служба розповіла у Telegram-каналі. Фокус зібрав інформацію інших відомств про трагічні події у місті.

Повідомлення ДСНС з'явилось у мережі о 6:47 17 квітня. Згідно з даними рятувальників, дрони ЗС РФ забрали життя у трьох людей (раніше повідомляли про одного загиблого). Крім того, отримали поранення 28 українців, серед них — четверо дітей, вказано у дописі.

Російські дрони пошкодили будівлі навчального закладу та гуртожиток, написала ДСНС. Також є руйнування на харчовому підприємстві, згоріли кілька автомобілів. Через нічну атаку почались пожежі у кількох районах Дніпра, уточнили рятувальники. Станом на ранок їх загасили. Про масштабність займань свідчить кількість засобів, які залучили до боротьби: 37 спецмашин ДСНС та майже 180 рятувальників.

У дописі служби розміщено кілька фото з місць ударів російських "Шахедів" по Дніпру. На одному фото бачимо адміністративну будівлю, у якої димить дах, та дві пожежні машини.

Атака "Шахедів" на Дніпро - рятувальники у центрі міста Фото: ДСНС

На інших фото — повністю спалені дві машини на стоянці та пожежники, які гасили вогонь поруч з житловими будинками.

Атака "Шахедів" на Дніпро - вигорілий автомобіль Фото: ДСНС Атака "Шахедів" на Дніпро - пожежа біля будинку Фото: ДСНС

Атака "Шахедів" на Дніпро — деталі

Поліція уточнила, що дрони ЗС РФ, серед іншого, пошкодили друкарню, пошту, адмінбудівлю, магазини. Із заявами про пошкодження майна звернулось вже 70 людей, ідеться у дописі правоохоронців. Серед жертв — дівчина 2008 року народження, вказано у дописі Національної поліції.

Тим часом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 7:27 оновив дані про кількість поранених — їх вже 30. 16 поранених залишаються у лікарні, є одна людина у важкому стані. Посадовець повідомив, що сили ППО збили 10 ударних дронів-камікадзе, а під час атаки пошкоджено з десяток приватних та стільки ж багатоквартирних будинків, згоріли півтора десятка авто.

Міський голова Дніпра Борис Філатов вночі написав, що долання наслідків російського удару триватиме до ранку. Чиновник пояснив, що працюють комунальні служби, обстежують приватну забудову. З його слів, через повітряну атаку ЗС РФ пошкоджено 15 будинків.

Тим часом перші попередження про виліт російських ударних дронів у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явились близько 19:54 16 квітня. Протягом кількох наступних годин командування інформувало про рух дронів, які дістались до Дніпра о 21:52 та 22:23. Кілька ворожих безпілотників петляли над Дніпропетровською областю до 4 год 17 квітня, свідчить серія записів у каналі Повітряних сил.

Фокус писав про перші наслідки атаки БПЛА на Дніпро. Безпілотники атакували місто пізно увечері 16 квітня. Громадяни повідомили про серію сильних вибухів у кількох районах міста. На фото з місця подій — пожежі та дим. У перші хвилини після атаки повідомили про одну загиблу — молоду дівчину, написав Філатов. Також посадовець уточнив, що російський удар пошкодив мерію, розташовану у центрі міста. Серед поранених — дитина віком 9 місяців, додала військова адміністрація.

Нагадуємо, напередодні, в ніч на 16 квітня, ЗС РФ атакували "Шахедами" Одесу: повністю вигоріли кілька житлових будинків. 13 квітня росіяни вдарили балістикою по Сумах, забравши життя у 35 людей.