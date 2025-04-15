Трамп и Уиткофф думают о деньгах, а не о дипломатии для мира в Украине, — Виктор Небоженко

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о том, что во время недавней встречи с Путиным обсуждал не прекращение огня, а пути достижения длительного мира, которые касаются прежде всего пяти оккупированных регионов Украины. Политолог Виктор Небоженко рассказал Фокусу, что побудило его сделать соответствующее заявление.

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Во вторник, 15 апреля, выступая в эфире Fox News спец посланник Трампа Стив Уиткофф, рассказал об итогах недавней встречи с Путиным и о возможности достижения мирного урегулирования. В то же время он отметил, что речь идет не о прекращении огня, а о "длительном мире", к которому якобы стремятся в Кремле.

Кроме того, Уиткофф не отрицает, что в рамках мирного процесса речь идет и о "бизнесе Путина с США и Европой".

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно значительно шире. Оно включает протоколы безопасности, вопрос о НАТО — будет оно или не будет, действует ли статья 5 НАТО. То есть там очень много деталей", — резюмировал Стив Уиткофф.

Комментируя Фокусу для статьи "5 территорий в обмен на мир: что и почему предлагает посланник Трампа для Украины" форму и содержание свежих заявлений спецпредставителя Трампа, политолог Виктор Небоженко отметил: "Следует понимать, что Уиткофф, который после визита в Россию начал рассказывать о том, что ключ к миру — это 5 оккупированных территорий Украины, думает в первую очередь о деньгах, а не о дипломатии. Его, как собственно и Трампа, прежде всего интересует подписание ресурсного соглашения, согласно которому вся Украина в экономическом смысле полностью достанется США".

Путину такой подход Трампа, считает эксперт "очень не нравится", поскольку он хочет, чтобы 5 областей, точнее, 4 области и Крым, принадлежали ему и политически, и экономически.

Таким образом, подытожил Виктор Небоженко, вокруг территориального вопроса между Трампом и Путиным есть конфликт, который блокирует дальнейшее движение в направлении мирного урегулирования.